武寧王陵 発掘から50年
2021-12-18
#Artists Search l 2022-01-17
＜ユジン＞リーダー
名前：チェ・ユジン
生年月日：1996年8月12日
出身：韓国
＜シャオティン＞
名前：沈小婷（シェン・シャオティン）
生年月日：1999年11月12日
出身：中国
＜マシロ＞
名前：坂本舞白
生年月日：1999年12月16日
出身：日本
＜チェヒョン＞
名前：キム・チェヒョン
生年月日：2002年4月26日
出身：韓国
＜ダヨン＞
名前：キム・ダヨン
生年月日：2003年3月2日
出身：韓国
＜ヒカル＞
名前：江崎ひかる
生年月日：2004年3月12日
出身：日本
＜ヒュニンバヒエ＞
名前：ヒュニン・バヒエ（Huening Bahiyyih）
生年月日：2004年7月27日
出身：韓国
＜ヨンウン＞
名前：ソ・ヨンウン
生年月日：2004年12月27日
出身：韓国
＜イェソ＞
名前：カン・イェソ
生年月日：2005年8月22日
出身：韓国
デビュー：2022年1月
インスタグラム：https://www.instagram.com/official.kep1er/
ツイッター：https://twitter.com/official_kep1er
フェイスブック：https://www.facebook.com/official.kep1er
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UC8whlOg70m2Yr3qSMjUhh0g
TikTok：https://www.tiktok.com/@official_kep1er
Biography
韓日中ガールズグループ、Kep1er（ケプラー）。
オーディション番組『Girls Planet 999：少女祭典』で勝ち残った9人で構成。グループ名は、夢をつかむことを意味する「Kep」と1つになって最高になるという意味の「1」を組み合わせたもの。「自分の夢をキャッチして叶え、最高のグローバルガールズグループになる」というメンバーたちの決意が込められている。
Discography
＜Single＞
『FIRST IMPACT』（2022年1月）
「WA DA DA」
2021-12-18
2021-12-24
2022-01-06