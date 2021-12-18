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Kep1er

#Artists Search l 2022-01-17

＜ユジン＞リーダー

名前：チェ・ユジン

生年月日：1996年8月12日

出身：韓国

 

＜シャオティン＞

名前：沈小婷（シェン・シャオティン）

生年月日：1999年11月12日

出身：中国

 

＜マシロ＞

名前：坂本舞白

生年月日：1999年12月16日

出身：日本

 

＜チェヒョン＞

名前：キム・チェヒョン

生年月日：2002年4月26日

出身：韓国

 

＜ダヨン＞

名前：キム・ダヨン

生年月日：2003年3月2日

出身：韓国

 

＜ヒカル＞

名前：江崎ひかる

生年月日：2004年3月12日

出身：日本

 

＜ヒュニンバヒエ＞

名前：ヒュニン・バヒエ（Huening Bahiyyih）

生年月日：2004年7月27日

出身：韓国

 

＜ヨンウン＞

名前：ソ・ヨンウン

生年月日：2004年12月27日

出身：韓国

 

＜イェソ＞

名前：カン・イェソ

生年月日：2005年8月22日

出身：韓国

 

デビュー：2022年1月


インスタグラム：https://www.instagram.com/official.kep1er/

ツイッター：https://twitter.com/official_kep1er

フェイスブック：https://www.facebook.com/official.kep1er

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UC8whlOg70m2Yr3qSMjUhh0g

TikTok：https://www.tiktok.com/@official_kep1er

 

Biography

韓日中ガールズグループ、Kep1er（ケプラー）。


オーディション番組『Girls Planet 999：少女祭典』で勝ち残った9人で構成。グループ名は、夢をつかむことを意味する「Kep」と1つになって最高になるという意味の「1」を組み合わせたもの。「自分の夢をキャッチして叶え、最高のグローバルガールズグループになる」というメンバーたちの決意が込められている。


Discography

＜Single＞

『FIRST IMPACT』（2022年1月）

「WA DA DA」

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