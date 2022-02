生年月日:1988年10月8日

デビュー:2014年1月

インスタグラム:https://www.instagram.com/yejoon.e/

フェイスブック:https://www.facebook.com/yejoonE/

ユーチューブ:https://www.youtube.com/user/LeeYeJoonOfficial

Biography

実力派ボーカリスト、イ・イェジュン。





2013年、ボーカルオーディション番組『The Voice of Korea 2』優勝。2021年、歌番組『覆面歌王(ザ・マスクド・シンガー)』4連勝。





Discography

<Mini Album>

『イビョル(別れ)The End』(2014年10月)

「I can't」

<Single>

「サランイ アニオッタゴ マルハジ マヨ(愛じゃなかったと言わないで)」(2022年1月)

「Miss You」(2021年10月)

「Again(Prod.V.O.S)」(2021年2月)

「On That Day」(2020年12月)

Monday Kiz & イ・イェジュン「Get out of my heart」(2020年8月)

『From Hi To Goodbye』(2020年6月)

「From Hi To Goodbye」

「Crazy Excuse」(2020年1月)

「コッ ハンボン マンナゴ シプタ(ぜひ一度会いたい)」(2019年9月)

KWON BROTHERS & イ・イェジュン「クェンチャンニ(大丈夫)」(2018年10月)

イ・イェジュン & チ・セヒ「サラン ハン ボン チュムン(愛一度ぐらいは)」(2018年10月)

イ・イェジュン & Green Spring Romance「コムンビョル(黒い星)」(2018年6月)

イ・ギョンヒョン & イ・イェジュン「Bus is coming」(2018年6月)

ドリームセッション & イ・イェジュン「クンナジ アヌン イヤギ(終わらない話)」(2018年5月)

「Snowman」(2018年1月)

「SINCERELY」(2017年10月)

「NAPPA」(2017年7月)

11時11分 & イ・イェジュン「ポム, イビョル(春、別れ)」(2017年4月)

「Be Mine」(2016年9月)

「Beautiful Lady(Feat. ソ・ジョンファン)」(2015年12月)

「All I Want for Christmas Day」(2014年12月)

イ・ギョンヒョン & イ・イェジュン「Curious About You」(2014年8月)

「Promise(With シン・ヨンジェ)」(2014年1月)

『イビョル(別れ)1,2,3』(2014年1月)

「Where to go」





<Original Soundtrack>

「ヌプ(沼)」ドラマ『ペントハウス2』(2021年3月)

「AWAY」ドラマ『黄金の庭』(2019年9月)

「LIGHT ME」ドラマ『プリースト』(2019年1月)

「マジマク ボム(最後の春)」アニメ『CLOSERS』(2018年7月)

「カトゥン マウミラミョン(同じ気持ちなら)」ドラマ『死ぬと生きる男』(2017年8月)

「ナヌン クェンチャナヨ(私は大丈夫です)」ドラマ『オー・マイ・クムビ』(2016年12月)

「チャック クデ(何度もあなた)」ドラマ『お義母さんは私の嫁』(2015年11月)

「ペクヨン」ドラマ『雪蓮花』(2015年11月)

「ヌンムリ フルロ ネリョワ(涙が流れ落ちる)」ドラマ『私の娘はスーパーウーマン』(2015年10月)

「モッポルカバ(会えないんじゃないかって)」ドラマ『家族を守れ』(2015年8月)





<Project Album>

『Municon Vol.2』(2019年1月)

「私たち(Feat. ZELO of B.A.P)