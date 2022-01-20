エッセイ「場面たち」
2022-01-20
#Artists Search l 2022-01-31
生年月日：1988年10月8日
デビュー：2014年1月
インスタグラム：https://www.instagram.com/yejoon.e/
フェイスブック：https://www.facebook.com/yejoonE/
ユーチューブ：https://www.youtube.com/user/LeeYeJoonOfficial
Biography
実力派ボーカリスト、イ・イェジュン。
2013年、ボーカルオーディション番組『The Voice of Korea 2』優勝。2021年、歌番組『覆面歌王（ザ・マスクド・シンガー）』4連勝。
Discography
＜Mini Album＞
『イビョル（別れ）The End』（2014年10月）
「I can't」
＜Single＞
「サランイ アニオッタゴ マルハジ マヨ（愛じゃなかったと言わないで）」（2022年1月）
「Miss You」（2021年10月）
「Again（Prod.V.O.S）」（2021年2月）
「On That Day」（2020年12月）
Monday Kiz & イ・イェジュン「Get out of my heart」（2020年8月）
『From Hi To Goodbye』（2020年6月）
「From Hi To Goodbye」
「Crazy Excuse」（2020年1月）
「コッ ハンボン マンナゴ シプタ（ぜひ一度会いたい）」（2019年9月）
KWON BROTHERS & イ・イェジュン「クェンチャンニ（大丈夫）」（2018年10月）
イ・イェジュン & チ・セヒ「サラン ハン ボン チュムン（愛一度ぐらいは）」（2018年10月）
イ・イェジュン & Green Spring Romance「コムンビョル（黒い星）」（2018年6月）
イ・ギョンヒョン & イ・イェジュン「Bus is coming」（2018年6月）
ドリームセッション & イ・イェジュン「クンナジ アヌン イヤギ（終わらない話）」（2018年5月）
「Snowman」（2018年1月）
「SINCERELY」（2017年10月）
「NAPPA」（2017年7月）
11時11分 & イ・イェジュン「ポム, イビョル（春、別れ）」（2017年4月）
「Be Mine」（2016年9月）
「Beautiful Lady（Feat. ソ・ジョンファン）」（2015年12月）
「All I Want for Christmas Day」（2014年12月）
イ・ギョンヒョン & イ・イェジュン「Curious About You」（2014年8月）
「Promise（With シン・ヨンジェ）」（2014年1月）
『イビョル（別れ）1,2,3』（2014年1月）
「Where to go」
＜Original Soundtrack＞
「ヌプ（沼）」ドラマ『ペントハウス2』（2021年3月）
「AWAY」ドラマ『黄金の庭』（2019年9月）
「LIGHT ME」ドラマ『プリースト』（2019年1月）
「マジマク ボム（最後の春）」アニメ『CLOSERS』（2018年7月）
「カトゥン マウミラミョン（同じ気持ちなら）」ドラマ『死ぬと生きる男』（2017年8月）
「ナヌン クェンチャナヨ（私は大丈夫です）」ドラマ『オー・マイ・クムビ』（2016年12月）
「チャック クデ（何度もあなた）」ドラマ『お義母さんは私の嫁』（2015年11月）
「ペクヨン」ドラマ『雪蓮花』（2015年11月）
「ヌンムリ フルロ ネリョワ（涙が流れ落ちる）」ドラマ『私の娘はスーパーウーマン』（2015年10月）
「モッポルカバ（会えないんじゃないかって）」ドラマ『家族を守れ』（2015年8月）
＜Project Album＞
『Municon Vol.2』（2019年1月）
「私たち（Feat. ZELO of B.A.P）
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