歌手、ハ・ソンウンがスペシャルアルバム『YOU』をリリースしました。





本作は新曲でリードトラックの「Can't Live Without You」に加え、ハ・ソンウンが歌ったサウンドトラックのうち、タイトルに「You」が入った既発の4曲(ドラマ『彼女の私生活』挿入歌「Think of You」、ドラマ『女神降臨』の挿入歌「Fall in You」など)で構成されています。

本作の制作経緯について、関係者は「ハ・ソンウンの曲には『You』で終わるタイトルが多く、それが面白く感じてタイトルに『You』が入ったサウンドトラック4曲に新曲を加えてアルバムを作りました」と説明しました。ハ・ソンウンのファンへの気持ちが込められているということです。