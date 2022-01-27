メニューへ 本文へ

検索

Korean
検索

日本語

About KBS Go to KBS
Go Top

VIVIZ

#Artists Search l 2022-02-28

＜ウナ＞

名前：チョン・ウンビ

生年月日：1997年5月30日

身長：163cm


＜シンビ＞

名前：ファン・ウンビ

生年月日：1998年6月3日

身長：166cm


＜オムジ＞

名前：キム・イェウォン

生年月日：1998年8月19日

身長：164cm

 

デビュー：2022年2月

 

インスタグラム：https://www.instagram.com/viviz_official/

ツイッター：https://twitter.com/VIVIZ_official

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCWFMjDuWKlct0jy89k2kkRA

TikTok：https://www.tiktok.com/@viviz_bpm

 

Biography

アイドルグループ、VIVIZ。


メンバーは元GFRIENDのウナ、シンビ、オムジの3人。グループ名は「VIVId dayZ」の略で、英語の「VIVID（鮮明な、強烈な）」と「days(z)（日々）」を組み合わせた造語。いつも堂々と自分たちならではの色を表現するアーティストになるという意味が込められている。


Discography

＜Mini Album＞

『Beam Of Prism』（2022年2月）

「BOP BOP!」

一覧

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー（cookie）やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >