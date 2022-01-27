日本に韓国文学の魅力伝える「クオン」代表の金承福さん
2022-01-27
#Artists Search l 2022-02-28
＜ウナ＞
名前：チョン・ウンビ
生年月日：1997年5月30日
身長：163cm
＜シンビ＞
名前：ファン・ウンビ
生年月日：1998年6月3日
身長：166cm
＜オムジ＞
名前：キム・イェウォン
生年月日：1998年8月19日
身長：164cm
デビュー：2022年2月
インスタグラム：https://www.instagram.com/viviz_official/
ツイッター：https://twitter.com/VIVIZ_official
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCWFMjDuWKlct0jy89k2kkRA
TikTok：https://www.tiktok.com/@viviz_bpm
Biography
アイドルグループ、VIVIZ。
メンバーは元GFRIENDのウナ、シンビ、オムジの3人。グループ名は「VIVId dayZ」の略で、英語の「VIVID（鮮明な、強烈な）」と「days(z)（日々）」を組み合わせた造語。いつも堂々と自分たちならではの色を表現するアーティストになるという意味が込められている。
Discography
＜Mini Album＞
『Beam Of Prism』（2022年2月）
「BOP BOP!」
2022-01-27
2022-02-16
2022-02-08