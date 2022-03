<シユン>

生年月日:2005年2月16日





<ツキ>

生年月日:2002年9月21日





<ション>

生年月日:2003年1月28日





<スヒョン>

生年月日:2000年1月15日





<ハラム>

生年月日:2001年1月13日





<ムンスア>

生年月日:1999年9月9日





<ハルナ>

生年月日:2006年1月30日

デビュー:2021年11月

公式サイト:http://www.mysticstory.net/artist/billlie

インスタグラム:https://www.instagram.com/billlie.official/

ツイッター:https://twitter.com/Billlieofficial

フェイスブック:https://www.facebook.com/Billlie.official

ユーチューブ:https://www.youtube.com/channel/UCyc9sUCxELTDK9vELO5Fzeg

Biography

アイドルグループ、Billlie。





MYSTIC STORY所属。同事務所初のガールズグループ。メンバーは日本人のツキとハルナを含む7人組。グループ名には「誰もが持っている、共感できる内面の自我、自分たちのB-sideを表現する」という意味が込められている。





Discography

<Album>

『the collective soul and unconscious:chapter one Original Soundtrack from "what is your B?"』(2022年3月)

「a sign ~ overture to Billlie」





<Mini Album>

『the collective soul and unconscious:chapter one』(2022年2月)

「GingaMingaYo(the strange world)」

『the Billage of perception:chapter one』(2021年11月)

「RING X RING」





<Single>

『the collective soul and unconscious:snowy night』(2021年12月)

「snowy night」