ボーイズグループ、BTSの「Boy With Luv(feat. Halsey)」ミュージックビデオがYouTubeで15億回再生を突破しました。所属事務所が22日、明らかにしました。





BTSのミュージックビデオで再生数が15億回に達したのはこれが初めて。現在1億回再生を超えているものは36本あり、本作のほかに「DNA」「Dynamite」が14億回、「MIC Drop」リミックスが10億回を記録しています。





「Boy With Luv (feat. Halsey)」は、2019年4月発売のアルバム『MAP OF THE SOUL:PERSONA』のリードトラック。フィーチャリングに迎えた米歌手、Halseyがミュージックビデオにも出演し、話題となりました。