ガールズグループ、(G)I-DLEの初ワールドツアーソウル公演が1公演追加されることになりました。





(G)I-DLEは、6月18・19両日開催予定の「2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN SEOUL」のチケット完売を受けて、17日に追加公演を行うことを発表しました。チケットは25日午後8時からファンクラブ先行予約、30日午後8時から一般予約がスタートします。





(G)I-DLEの初ワールドツアーはソウルを皮切りに、ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、ダラス、ヒューストン、シカゴ、ニューヨーク、アトランタ、サンティアゴ、メキシコシティ、モンテレイ、ジャカルタ、マニラ、東京、シンガポールの16都市を巡ります。