سفنتين تتبرع لتعليم الأطفال في العالم

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قالت اللجنة الكورية لمنظمة اليونسكو إن فرقة "سفنتين" قد تبرعت للأطفال المهمشين تعليميا في جميع أنحاء العالم.

وتم التبرع بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لترسيم الفرقة، وقبل يوم واحد من إصدار ألبومها الرابع الجديد بعنوان "واجه الشمس" يوم السابع والعشرين من مايو.

وسيتم تخصيص المبلغ الذي تبرعت به الفرقة في تنفيذ برنامج اللجنة الكورية لليونسكو لدعم الأطفال المهمشين تعليميا في آسيا وأفريقيا. ولم يتم الكشف عن مبلغ التبرع.