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Hyolyn

#Artists Search l 2022-06-06

本名：キム・ヒョジョン

生年月日：1990年12月11日

 

デビュー：2010年、ガールズグループSISTAR

 

インスタグラム：https://www.instagram.com/xhyolynx/

ツイッター：https://twitter.com/officialhyolyn_

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCNJofNT5w33_mycys970x8g

フェイスブック：https://www.facebook.com/hyolyn.official/

日本公式サイト：https://hyolynjapan.com

 

Biography

オールラウンダーソロアーティスト、HYOLYN（ヒョリン）


2010年、4人組ガールズグループSISTARでデビュー。SISTAR19としても活動。リーダー兼メインボーカルを務める。ダンスもラップもこなす。2017年、SISTAR解散。現在はソロで活動中。

 

Discography

＜Album＞

『LOVE&HATE』（2013年11月）

「Lonely」「One Way Love」


＜EP＞

『SAY MY NAME』（2020年8月）

「SAY MY NAME」「9LIVES」


『IT'S ME』（2016年11月）

「Paradise」「Love Like This（Feat. Dok2）」「One Step（Feat. Jay Park）」

 

＜Single＞

「Layin' Low（Feat. Jooyoung）」（2022年1月）

「A-Ha」（2021年12月）

HYOLYN×DASOM「Summer or Summer」（2021年8月）

「To Find a Reason（Feat. Mad Clown、キム・スンミン）」（2021年7月）

「Spell」（2020年11月）

$ÜN×HYOLYN×Moon Kim「JOKER&HOLLY-QUEEN」（2020年10月）

「Hug Me Silently（Feat. Crucial Star）」（2020年1月）

「youknowbetter」（2019年5月）

「BAE」（2018年8月）

「SEE SEA」（2018年7月）

「Dally（Feat. GRAY）」（2018年4月）

「To Do List」（2018年2月）

HYOLYN×Kisum「FRUITY（Prod. GroovyRoom）」（2017年6月）

HYOLYN×CHANGMO「BLUE MOON（Prod. GroovyRoom）」（2017年4月）

ヤン・ダイル×HYOLYN「And Then」（2016年8月）

HYOLYN×Bumkey×Jooyoung「Love Line」（2015年12月）

HYOLYN×ZICO×PALOALTO「DARK PANDA」（2015年8月）

HYOLYN×Jooyoung「Erase」（2014年11月）

「I Choose To Love You」（2012年1月） 


＜Omnibus＞

『QUEENDOM2 FINAL』（2022年5月）

「Waka Boom（My Way）（Feat. イ・ヨンジ）」


『QUEENDOM2 Pt.1-2 FANtastic QUEENDOM』（2022年5月）

「See Sea BAE」


『QUEENDOM2 Pt.2-2』（2022年4月）

「So What」


『QUEENDOM2 Pt.1-1』（2022年4月）

「Touch my body」


『ダブルトラブル5th』（2022年3月）

「The way this guy lives」 ‐ HYOLYN、キム・ドンハン（WEi）


『ダブルトラブル4th』（2022年2月）

「My Lips Like Warm Coffee」 ‐ HYOLYN、インソン


『ダブルトラブル3rd』（2022年1月）

「Coming of age ceremony」 ‐ HYOLYN、XIA（ジュンス）


『不朽の名曲 オー！マイスター特集Ⅱ』（2022年1月）

「Chitty Chitty Bang Bang」 - HYOLYN、Lia Kim


『ダブルトラブル2nd』（2022年1月）

「8282」 ‐ HYOLYN、テイル（Block B）


『GOOD GIRL Episode 2』（2020年6月）

「9LIVES」


『UNPRETTY RAPSTAR 2 SEMI FINAL Part.1』（2015年11月）

「My Love（Feat. Basick）」


『UNPRETTY RAPSTAR 2』（2015年10月） 

「Money（Prod. by Jay Park&Cha Cha Malone / Feat. Jay Park&Geegooin）」


『私は歌手だ3‐90年代名曲』（2015年2月）

「Unreasonable Reason」


『NO. MERCY Part.1』（2015年1月）

San E×HYOLYN「Coach Me（Feat. ジュホン）」


＜Original Soundtrack＞

「Return」ドラマ『僕のヤバイ妻』（2020年10月）

「STAY」ドラマ『町の弁護士 チョ・ドゥルホ -罪と罰-』（2019年1月）

「Just stay」ドラマ『30だけど17です』（2018年8月）

「スチョガン クムチョロム（過ぎ去った夢のように）」ドラマ『カネの花～愛を閉ざした男～』（2018年1月）

「Clock」ドラマ『黒騎士～永遠の約束～』（2017年12月）

「ALWAYS」ドラマ『医心伝心～脈あり！恋あり？』（2017年8月）

「Our Tears」ドラマ『花郎＜ファラン＞』（2017年1月）

「I Miss You」ドラマ『むやみに切なく』（2016年7月）

「Turnaround」映画『リトルプリンス 星の王子さまと私』（2015年12月）

「Come a little closer」ドラマ『幸せのレシピ~愛言葉はメンドロントット』（2015年5月）

「Good bye」ドラマ『星から来たあなた』（2014年1月）

「Let It Go」映画『アナと雪の女王』（2014年1月）

「Crazy of you」ドラマ『主君の太陽』（2013年8月）

HYOLYN×ジヨン×Ailee「Super Star」ドラマ『ドリームハイ2』（2012年2月）

「ネゲン ノニカ（私にはあなただから）」ドラマ『栄光のジェイン』（2011年10月）

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