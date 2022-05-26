「韓国は 宝物がたくさん詰まった宝箱」お茶研究家の長田幸子さん
2022-05-26
#Artists Search l 2022-06-06
本名：キム・ヒョジョン
生年月日：1990年12月11日
デビュー：2010年、ガールズグループSISTAR
インスタグラム：https://www.instagram.com/xhyolynx/
ツイッター：https://twitter.com/officialhyolyn_
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCNJofNT5w33_mycys970x8g
フェイスブック：https://www.facebook.com/hyolyn.official/
日本公式サイト：https://hyolynjapan.com
Biography
オールラウンダーソロアーティスト、HYOLYN（ヒョリン）
2010年、4人組ガールズグループSISTARでデビュー。SISTAR19としても活動。リーダー兼メインボーカルを務める。ダンスもラップもこなす。2017年、SISTAR解散。現在はソロで活動中。
Discography
＜Album＞
『LOVE&HATE』（2013年11月）
「Lonely」「One Way Love」
＜EP＞
『SAY MY NAME』（2020年8月）
「SAY MY NAME」「9LIVES」
『IT'S ME』（2016年11月）
「Paradise」「Love Like This（Feat. Dok2）」「One Step（Feat. Jay Park）」
＜Single＞
「Layin' Low（Feat. Jooyoung）」（2022年1月）
「A-Ha」（2021年12月）
HYOLYN×DASOM「Summer or Summer」（2021年8月）
「To Find a Reason（Feat. Mad Clown、キム・スンミン）」（2021年7月）
「Spell」（2020年11月）
$ÜN×HYOLYN×Moon Kim「JOKER&HOLLY-QUEEN」（2020年10月）
「Hug Me Silently（Feat. Crucial Star）」（2020年1月）
「youknowbetter」（2019年5月）
「BAE」（2018年8月）
「SEE SEA」（2018年7月）
「Dally（Feat. GRAY）」（2018年4月）
「To Do List」（2018年2月）
HYOLYN×Kisum「FRUITY（Prod. GroovyRoom）」（2017年6月）
HYOLYN×CHANGMO「BLUE MOON（Prod. GroovyRoom）」（2017年4月）
ヤン・ダイル×HYOLYN「And Then」（2016年8月）
HYOLYN×Bumkey×Jooyoung「Love Line」（2015年12月）
HYOLYN×ZICO×PALOALTO「DARK PANDA」（2015年8月）
HYOLYN×Jooyoung「Erase」（2014年11月）
「I Choose To Love You」（2012年1月）
＜Omnibus＞
『QUEENDOM2 FINAL』（2022年5月）
「Waka Boom（My Way）（Feat. イ・ヨンジ）」
『QUEENDOM2 Pt.1-2 FANtastic QUEENDOM』（2022年5月）
「See Sea BAE」
『QUEENDOM2 Pt.2-2』（2022年4月）
「So What」
『QUEENDOM2 Pt.1-1』（2022年4月）
「Touch my body」
『ダブルトラブル5th』（2022年3月）
「The way this guy lives」 ‐ HYOLYN、キム・ドンハン（WEi）
『ダブルトラブル4th』（2022年2月）
「My Lips Like Warm Coffee」 ‐ HYOLYN、インソン
『ダブルトラブル3rd』（2022年1月）
「Coming of age ceremony」 ‐ HYOLYN、XIA（ジュンス）
『不朽の名曲 オー！マイスター特集Ⅱ』（2022年1月）
「Chitty Chitty Bang Bang」 - HYOLYN、Lia Kim
『ダブルトラブル2nd』（2022年1月）
「8282」 ‐ HYOLYN、テイル（Block B）
『GOOD GIRL Episode 2』（2020年6月）
「9LIVES」
『UNPRETTY RAPSTAR 2 SEMI FINAL Part.1』（2015年11月）
「My Love（Feat. Basick）」
『UNPRETTY RAPSTAR 2』（2015年10月）
「Money（Prod. by Jay Park&Cha Cha Malone / Feat. Jay Park&Geegooin）」
『私は歌手だ3‐90年代名曲』（2015年2月）
「Unreasonable Reason」
『NO. MERCY Part.1』（2015年1月）
San E×HYOLYN「Coach Me（Feat. ジュホン）」
＜Original Soundtrack＞
「Return」ドラマ『僕のヤバイ妻』（2020年10月）
「STAY」ドラマ『町の弁護士 チョ・ドゥルホ -罪と罰-』（2019年1月）
「Just stay」ドラマ『30だけど17です』（2018年8月）
「スチョガン クムチョロム（過ぎ去った夢のように）」ドラマ『カネの花～愛を閉ざした男～』（2018年1月）
「Clock」ドラマ『黒騎士～永遠の約束～』（2017年12月）
「ALWAYS」ドラマ『医心伝心～脈あり！恋あり？』（2017年8月）
「Our Tears」ドラマ『花郎＜ファラン＞』（2017年1月）
「I Miss You」ドラマ『むやみに切なく』（2016年7月）
「Turnaround」映画『リトルプリンス 星の王子さまと私』（2015年12月）
「Come a little closer」ドラマ『幸せのレシピ~愛言葉はメンドロントット』（2015年5月）
「Good bye」ドラマ『星から来たあなた』（2014年1月）
「Let It Go」映画『アナと雪の女王』（2014年1月）
「Crazy of you」ドラマ『主君の太陽』（2013年8月）
HYOLYN×ジヨン×Ailee「Super Star」ドラマ『ドリームハイ2』（2012年2月）
「ネゲン ノニカ（私にはあなただから）」ドラマ『栄光のジェイン』（2011年10月）
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