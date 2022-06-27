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仁川（インチョン）ペンタポート・ロックフェスティバル2022

2022-06-27

K-POP INDEX

日時：2022年8月5日（金）13:00‐24:00、6日（土）11:00‐24:00、7日（日）11:00‐24:00

場所：仁川（インチョン）松島（ソンド）PENTAPORT PARK

料金：1日券（金）80,000ウォン / 1日券（土・日）120,000ウォン / 2日券（金土・土日）150,000ウォン / 3日券（金土日）200,000ウォン 


INCHEON PENTAPORT ROCK FESTIVAL 2022


ことし17回目を迎える韓国を代表する音楽フェスティバル！

イギリス誌『Time Out』選定「最も成功的で注目すべきミュージックフェスティバル」8位


休日のバカンスをコンセプトに家族、友人、恋人と一緒に楽しめる文化空間、環境にやさしいフェスティバルを目指します。


ラインナップ

5日（金）：NELL、CRYING NUT、TAHITI 80、sunwoojunga、CNEMA、ユラ、イ・ムジン、JUKJAE、Crack shot、TRPP、Hyodo and BASS


6日（土）：VAMPIRE WEEKEND、JANNABI、JAPANESE BREAKFAST、DEAFHEAVEN、BALMING TIGER、BIBI、SE SO NEON、Silica Gel、CHS、oceanfromtheblue、OOHYO、イ・ラン、HATHAW9Y

 

7日（日）：JAURIM、Glen Check、Meaningful Stone、THE VOLUNTEERS、THE BOWLS、Drinking Boys And Girls Choir、bongjeingan、Say Sue Me、ADOY、WAVE TO EARTH、IDIOTAPE、イ・スンユン、Cherry Filter


公式サイト：http://pentaport.co.kr 

インスタグラム：https://www.instagram.com/pentaportrf/

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