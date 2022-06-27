仁川（インチョン）ペンタポート・ロックフェスティバル2022

第658話 映画『犯罪都市２』、観客動員数１千万人達成間近に
2022-06-07
2022-06-27
日時：2022年8月5日（金）13:00‐24:00、6日（土）11:00‐24:00、7日（日）11:00‐24:00
場所：仁川（インチョン）松島（ソンド）PENTAPORT PARK
料金：1日券（金）80,000ウォン / 1日券（土・日）120,000ウォン / 2日券（金土・土日）150,000ウォン / 3日券（金土日）200,000ウォン
INCHEON PENTAPORT ROCK FESTIVAL 2022
ことし17回目を迎える韓国を代表する音楽フェスティバル！
イギリス誌『Time Out』選定「最も成功的で注目すべきミュージックフェスティバル」8位
休日のバカンスをコンセプトに家族、友人、恋人と一緒に楽しめる文化空間、環境にやさしいフェスティバルを目指します。
ラインナップ
5日（金）：NELL、CRYING NUT、TAHITI 80、sunwoojunga、CNEMA、ユラ、イ・ムジン、JUKJAE、Crack shot、TRPP、Hyodo and BASS
6日（土）：VAMPIRE WEEKEND、JANNABI、JAPANESE BREAKFAST、DEAFHEAVEN、BALMING TIGER、BIBI、SE SO NEON、Silica Gel、CHS、oceanfromtheblue、OOHYO、イ・ラン、HATHAW9Y
7日（日）：JAURIM、Glen Check、Meaningful Stone、THE VOLUNTEERS、THE BOWLS、Drinking Boys And Girls Choir、bongjeingan、Say Sue Me、ADOY、WAVE TO EARTH、IDIOTAPE、イ・スンユン、Cherry Filter
公式サイト：http://pentaport.co.kr
インスタグラム：https://www.instagram.com/pentaportrf/
2022-06-07
2022-05-23
2022-06-15