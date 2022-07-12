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DKB

#Artists Search l 2022-07-18

Profile

＜E-CHAN（イチャン）＞

本名：イ・チャンミン

生年月日：1997年2月19日


＜D1（ディーワン）＞

本名：チャン・ドンイル

生年月日：1998年2月15日


＜TEO（テオ）＞

本名：チャン・ソンシク

生年月日：1997年10月22日


＜GK（ジーケー）＞

本名：キム・グァンヒョン

生年月日：1998年9月29日

 

＜HEECHAN（ヒチャン）＞

本名：ヤン・ヒチャン

生年月日：1999年7月31日

 

＜LUNE（ルン）＞

本名：チョン・ソンミン

生年月日：2000年2月27日

 

＜JUNSEO（ジュンソ）＞

本名：ファン・ジュンソ

生年月日：2001年1月16日

 

＜YUKU（ユク）＞

本名：天沼 優空

生年月日：2002年5月12日 


＜HARRY-JUNE（ヘリジュン）＞

本名：ハン・ヘリジュン

生年月日：2004年1月1日

 

デビュー：2020年2月

 

公式サイト：http://www.bravesound.com/bbs/content.php?co_id=dkb

日本公式サイト：https://dkb.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/official.dkb/

ツイッター：https://twitter.com/DKB_BRAVE

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCCwfiPqSomsqZkkmbjPK5wg

TikTok：https://www.tiktok.com/@official.dkb


Biography

ボーイズグループ、DKB。


メンバーは日本人のYUKUを含む9人組。グループ名は「Dark Brown Eyes」の略。アジアの目、ダークブラウンの瞳を持つDKBのメンバーたちが、音楽を通じて、アジアはもちろん、全世界に伸びていくという決意が込められている。Braveエンターテインメント所属。


Discography

＜Album＞

『THE DICE IS CAST』（2021年3月）

「ALL IN」


＜Mini Album＞

『REBEL』（2022年4月）

「Sober」


『GROWTH』（2020年10月）

「Work Hard」


『LOVE』（2020年5月）

「Still」


『YOUTH』（2020年2月）

「Sorry Mama」

 

＜Single＞

「ROLLERCOASTER」（2021年10月）

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