第663話 韓国ドラマが発達障害と向き合う姿勢に変化が
2022-07-12
#Artists Search l 2022-07-18
Profile
＜E-CHAN（イチャン）＞
本名：イ・チャンミン
生年月日：1997年2月19日
＜D1（ディーワン）＞
本名：チャン・ドンイル
生年月日：1998年2月15日
＜TEO（テオ）＞
本名：チャン・ソンシク
生年月日：1997年10月22日
＜GK（ジーケー）＞
本名：キム・グァンヒョン
生年月日：1998年9月29日
＜HEECHAN（ヒチャン）＞
本名：ヤン・ヒチャン
生年月日：1999年7月31日
＜LUNE（ルン）＞
本名：チョン・ソンミン
生年月日：2000年2月27日
＜JUNSEO（ジュンソ）＞
本名：ファン・ジュンソ
生年月日：2001年1月16日
＜YUKU（ユク）＞
本名：天沼 優空
生年月日：2002年5月12日
＜HARRY-JUNE（ヘリジュン）＞
本名：ハン・ヘリジュン
生年月日：2004年1月1日
デビュー：2020年2月
公式サイト：http://www.bravesound.com/bbs/content.php?co_id=dkb
日本公式サイト：https://dkb.jp/
インスタグラム：https://www.instagram.com/official.dkb/
ツイッター：https://twitter.com/DKB_BRAVE
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCCwfiPqSomsqZkkmbjPK5wg
TikTok：https://www.tiktok.com/@official.dkb
Biography
ボーイズグループ、DKB。
メンバーは日本人のYUKUを含む9人組。グループ名は「Dark Brown Eyes」の略。アジアの目、ダークブラウンの瞳を持つDKBのメンバーたちが、音楽を通じて、アジアはもちろん、全世界に伸びていくという決意が込められている。Braveエンターテインメント所属。
Discography
＜Album＞
『THE DICE IS CAST』（2021年3月）
「ALL IN」
＜Mini Album＞
『REBEL』（2022年4月）
「Sober」
『GROWTH』（2020年10月）
「Work Hard」
『LOVE』（2020年5月）
「Still」
『YOUTH』（2020年2月）
「Sorry Mama」
＜Single＞
「ROLLERCOASTER」（2021年10月）
2022-07-12
2022-07-06
2022-06-23