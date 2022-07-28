映画「ベイビー・ブローカー」助監督の藤本信介さん
2022-07-28
#Artists Search l 2022-08-01
Profile
“Gaya-G”
＜イ・ボラム＞
生年月日：1987年2月17日
See Ya元メンバー
＜ソヨン＞
生年月日：1994年5月4日
LABOUMメンバー
＜HYNN＞
生年月日：1998年1月15日
歌手
＜チョン・ジソ＞
生年月日：1999年9月17日
俳優
“4FIRE”
＜Navi＞
生年月日：1986年3月22日
歌手
＜SOLE＞
生年月日：1993年10月5日
歌手
＜オム・ジユン＞
芸人
＜クォン・ジナ＞
生年月日：1997年7月18日
歌手
“OASISO”
＜ユン・ウネ＞
生年月日：1984年10月3日
Baby V.O.X元メンバー、俳優
＜Kota＞
生年月日：1987年10月14日
SunnyHillメンバー
＜パク・チンジュ＞
生年月日：1988年12月24日
俳優
＜チョ・ヒョナ＞
Urban Zakapaメンバー
デビュー：2022年6月
Biography
コメディアンのユ・ジェソクがMCを務めるバラエティ番組『撮るなら何する？』で結成されたプロジェクトガールズグループ、WSG WANNABE。
メンバーは12人。構成は「Gaya-G」のイ・ボラム、ソヨン、HYNN、チョン・ジソ、「4FIRE」のNavi、SOLE、オム・ジユン、クォン・ジナ、「OASISO」のユン・ウネ、Kota、パク・チンジュ、チョ・ヒョナ。
Discography
＜Single＞
『WSG WANNABE 1』（2022年7月）
「At That Moment（Gaya-G）」「I Missed You（4FIRE）」「Clink Clink（OASISO）」
「Wonderful love」（2022年6月）
2022-07-28
2022-07-25
2022-07-26