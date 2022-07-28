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WSG Wannabe

#Artists Search l 2022-08-01

Profile

“Gaya-G”

＜イ・ボラム＞

生年月日：1987年2月17日 

See Ya元メンバー


＜ソヨン＞

生年月日：1994年5月4日

LABOUMメンバー


＜HYNN＞

生年月日：1998年1月15日

歌手


＜チョン・ジソ＞

生年月日：1999年9月17日

俳優


“4FIRE”

＜Navi＞

生年月日：1986年3月22日

歌手


＜SOLE＞

生年月日：1993年10月5日

歌手


＜オム・ジユン＞

芸人


＜クォン・ジナ＞

生年月日：1997年7月18日

歌手


“OASISO”

＜ユン・ウネ＞

生年月日：1984年10月3日

Baby V.O.X元メンバー、俳優


＜Kota＞

生年月日：1987年10月14日

SunnyHillメンバー


＜パク・チンジュ＞

生年月日：1988年12月24日

俳優


＜チョ・ヒョナ＞

Urban Zakapaメンバー

 

デビュー：2022年6月


Biography

コメディアンのユ・ジェソクがMCを務めるバラエティ番組『撮るなら何する？』で結成されたプロジェクトガールズグループ、WSG WANNABE。


メンバーは12人。構成は「Gaya-G」のイ・ボラム、ソヨン、HYNN、チョン・ジソ、「4FIRE」のNavi、SOLE、オム・ジユン、クォン・ジナ、「OASISO」のユン・ウネ、Kota、パク・チンジュ、チョ・ヒョナ。

 

Discography

＜Single＞

『WSG WANNABE 1』（2022年7月）

「At That Moment（Gaya-G）」「I Missed You（4FIRE）」「Clink Clink（OASISO）」


「Wonderful love」（2022年6月）

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