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JuHo

#Artists Search l 2022-08-15

ⓒ Juho Facebook

本名：イ・ジュホ

生年月日：1988年10月16日 


デビュー：2016年2月

 

インスタグラム：https://www.instagram.com/livejuho/

フェイスブック：https://www.facebook.com/RealJuho/

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCIwgZjfWN6-DO0Bi6NIkyjQ

 

Biography

シンガーソングライター、Juho（ジュホ）。 

2010年11月にボーイズグループ、Ableでデビューし、シングル「チュグンサラン（死んだ愛）」、EP『A-ble's Impact』、フルアルバム『Able's 1st Album』、シングル「BangYa」をリリース。

2015年8月からR&Bデュオ、Brand Newで活動。シングル「Talk To Me」、EP『Back Again』、シングル「Get Away」をリリース。

2016年2月にソロデビュー。シングル「without me」「the day」など、バラード系の自作曲で人気を得る。


Discography

＜Single＞

「the day」（2022年6月）

「without me」（2022年3月）

「I Know」（2021年9月）

「For You」（2021年4月）

「Clean one's memory」（2021年2月）

「How can i live without you」（2020年9月）

「I can't even drink」（2020年6月）

「Missing You」（2020年3月）

「Can We be Us」（2019年7月）

「The Path We Walked Together」（2018年12月）

「プルロバド（呼んでも）」（2018年5月）

「ニガ モンデ ナルウルリョ（何様なのか、僕を泣かすとは）」（2018年1月）

「モッテジュンゲ マナ（できなかったことが多い）」（2016年2月）


＜Original Soundtrack＞

「クリウォ（恋しい）」バラエティ『The Listen Wind Blow』（2021年10月）

「Turn Back」バラエティ『恋愛にうるさい人たち 2021』（2021年3月）

「Not Know」ドラマ『復讐せよ』（2020年12月）

「I Live A Day」ドラマ『カイロス』（2020年11月）

「サランイ イチョジョ ガル テ ジュウム（愛が忘れられるときに）」バラエティ『恋愛にうるさい人たち シーズン3』（2020年5月）

「I Wish」ドラマ『裸足のディーバ』（2018年11月）

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