加耶、独特な埋葬文化と倭との交流
2022-07-22
#Artists Search l 2022-08-15
本名：イ・ジュホ
生年月日：1988年10月16日
デビュー：2016年2月
インスタグラム：https://www.instagram.com/livejuho/
フェイスブック：https://www.facebook.com/RealJuho/
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCIwgZjfWN6-DO0Bi6NIkyjQ
Biography
シンガーソングライター、Juho（ジュホ）。
2010年11月にボーイズグループ、Ableでデビューし、シングル「チュグンサラン（死んだ愛）」、EP『A-ble's Impact』、フルアルバム『Able's 1st Album』、シングル「BangYa」をリリース。
2015年8月からR&Bデュオ、Brand Newで活動。シングル「Talk To Me」、EP『Back Again』、シングル「Get Away」をリリース。
2016年2月にソロデビュー。シングル「without me」「the day」など、バラード系の自作曲で人気を得る。
Discography
＜Single＞
「the day」（2022年6月）
「without me」（2022年3月）
「I Know」（2021年9月）
「For You」（2021年4月）
「Clean one's memory」（2021年2月）
「How can i live without you」（2020年9月）
「I can't even drink」（2020年6月）
「Missing You」（2020年3月）
「Can We be Us」（2019年7月）
「The Path We Walked Together」（2018年12月）
「プルロバド（呼んでも）」（2018年5月）
「ニガ モンデ ナルウルリョ（何様なのか、僕を泣かすとは）」（2018年1月）
「モッテジュンゲ マナ（できなかったことが多い）」（2016年2月）
＜Original Soundtrack＞
「クリウォ（恋しい）」バラエティ『The Listen Wind Blow』（2021年10月）
「Turn Back」バラエティ『恋愛にうるさい人たち 2021』（2021年3月）
「Not Know」ドラマ『復讐せよ』（2020年12月）
「I Live A Day」ドラマ『カイロス』（2020年11月）
「サランイ イチョジョ ガル テ ジュウム（愛が忘れられるときに）」バラエティ『恋愛にうるさい人たち シーズン3』（2020年5月）
「I Wish」ドラマ『裸足のディーバ』（2018年11月）
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