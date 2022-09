ⓒ MYSTIC STORY

ガールズグループ、Billlieが31日、3作目のミニアルバム『the Billage of perception:chapter two』をリリースしました。





今作は、デビューアルバムに続くシリーズ2作目。リードトラックは、ロックスタイルの「RING ma Bell(what a wonderful world)」で、大人になって向き合う人生の転換点で感じる気持ちと新たな始まりへの誓いを表現した曲です。





アルバムにはこの他、プログレッシブ・シンセポップの「my B=the Birth of emotion」、小説「Matilda」をモチーフにした「B'rave~a song for Matilda」、メンバー全員が作詞に参加したファンソング「B@ck 2 where we Belong」など、全6曲が収録されています。