ⓒ SOURCE MUSIC

10月17日にリリースされるガールズグループ、LE SSERAFIMの2ndミニアルバム『ANTIFRAGILE』の予約注文が56万枚を記録しました。





今作は予約注文が始まった9月19日から7日間で40万枚を突破し、デビューアルバムの『FEARLESS』の38万枚を早くも超えていました。





今作にはタイトルトラック「ANTIFRAGILE」をはじめ、「The Hydra」「Impurities」「No Celestial」「Good Parts(when the quality is bad but I am)」の全5曲を収録。LE SSERAFIMは「試練に直面するほど成長し、強くなる」というメッセージを伝えます。