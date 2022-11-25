メニューへ 本文へ

検索

Korean
検索

日本語

About KBS Go to KBS
Go Top

Baek A

#Artists Search l 2022-12-05


Profile

本名：パク・ソヨン

生年月日：1995年7月14日


デビュー：2018年4月


インスタグラム：https://www.instagram.com/100.a__a/

フェイスブック：https://www.facebook.com/people/백아/100063777421485/

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCKqtDU0_54yd4KtIp7K7m9w


Biography

シンガーソングライター、Baek A（白児）。

Baek A（白児）というアーティスト名は「白いユウガオの花のように素朴で清らかに世界に広がれ」という本名の意味から付けられた。ニュートロ（ニュー＋レトロ）フォーク系のサウンドを奏でる。


Discography

＜Album＞

『SPACESHIP』（2021年9月）

「Spaceship」「Space taxi」


＜Mini Album＞

『To. Friend』（2019年8月）

「To. Friend」「Letter」「Bridge」


＜Single＞

『Time Slip』（2020年1月）

「Time Slip」


『Amor』（2018年10月）

「Amor」


「Border」（2018年4月）


＜Original Soundtrack＞

「Firework」（LUCY & Baek A）ドラマ『私を愛さないXに』（2022年7月）


「This World」ウェブドラマ『少女の世界』（2020年5月）  


＜Omnibus＞

『青春スター Part2』（2022年5月）

「When my loneliness calls you」


『bright #9』（2020年9月）

「MOVIE」


『SCMP』（2019年2月）

「ジャジャンガ（子守唄）」


一覧

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー（cookie）やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >