玄海灘に立つ虹~Seoul♥Tokyoスペシャル~
2022-11-25
#Artists Search l 2022-12-05
Profile
本名：パク・ソヨン
生年月日：1995年7月14日
デビュー：2018年4月
インスタグラム：https://www.instagram.com/100.a__a/
フェイスブック：https://www.facebook.com/people/백아/100063777421485/
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCKqtDU0_54yd4KtIp7K7m9w
Biography
シンガーソングライター、Baek A（白児）。
Baek A（白児）というアーティスト名は「白いユウガオの花のように素朴で清らかに世界に広がれ」という本名の意味から付けられた。ニュートロ（ニュー＋レトロ）フォーク系のサウンドを奏でる。
Discography
＜Album＞
『SPACESHIP』（2021年9月）
「Spaceship」「Space taxi」
＜Mini Album＞
『To. Friend』（2019年8月）
「To. Friend」「Letter」「Bridge」
＜Single＞
『Time Slip』（2020年1月）
「Time Slip」
『Amor』（2018年10月）
「Amor」
「Border」（2018年4月）
＜Original Soundtrack＞
「Firework」（LUCY & Baek A）ドラマ『私を愛さないXに』（2022年7月）
「This World」ウェブドラマ『少女の世界』（2020年5月）
＜Omnibus＞
『青春スター Part2』（2022年5月）
「When my loneliness calls you」
『bright #9』（2020年9月）
「MOVIE」
『SCMP』（2019年2月）
「ジャジャンガ（子守唄）」
2022-11-25
2022-11-22
2022-11-17