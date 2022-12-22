2022年の韓国の本、振り返り
2022-12-22
#Artists Search l 2023-01-02
Profile
＜SAENA（セナ）＞
生年月日：2004年3月12日
＜ARAN（アラン）＞
生年月日：2004年10月11日
＜KEENA（キナ）＞
生年月日：2002年7月9日
＜SIO（シオ）＞
生年月日：2004年10月6日
デビュー：2022年11月
公式サイト：https://www.theattrakt.com/
インスタグラム：https://www.instagram.com/we_fiftyfifty/
ツイッター：https://twitter.com/we_fiftyfifty
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCJEER74X9kBenMT_x9iK9Mw
Biography
4人組ガールズグループ、FIFTY FIFTY。
グループ名は確率的に半々の「50対50」を意味すると同時に、「理想」と「現実」という意味も内包している。また、グループ「50」+ファン「50」で合計「100」になるという願いも込められている
2022-12-22
2022-12-20
2022-12-21