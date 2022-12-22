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FIFTY FIFTY

#Artists Search l 2023-01-02

Profile


＜SAENA（セナ）＞

生年月日：2004年3月12日


＜ARAN（アラン）＞

生年月日：2004年10月11日


＜KEENA（キナ）＞

生年月日：2002年7月9日


＜SIO（シオ）＞

生年月日：2004年10月6日


デビュー：2022年11月


公式サイト：https://www.theattrakt.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/we_fiftyfifty/

ツイッター：https://twitter.com/we_fiftyfifty

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCJEER74X9kBenMT_x9iK9Mw



Biography

4人組ガールズグループ、FIFTY FIFTY。

グループ名は確率的に半々の「50対50」を意味すると同時に、「理想」と「現実」という意味も内包している。また、グループ「50」+ファン「50」で合計「100」になるという願いも込められている

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