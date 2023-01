ⓒ YONHAP News

俳優のイム・シワンが2月11日、ソウル・BLUESQUAREマスターカードホールで「2023 イム・シワン ファンコンサート WHY I AM in SEOUL」を開催します。





本公演は、2019年のファンミーティング以来、約4年ぶりに韓国で行われるイベントで、初めてのファンコンサートです。これまでイム・シワンが歌唱したテレビドラマや映画のサントラはもちろん、ダンスカバーなどのパフォーマンスでステージを彩ります。オンライン生配信も行われます。





イム・シワンは2010年、ボーイズグループ、ZE:Aのメンバーとしてデビューしました。2012年からは俳優としても活動し、ドラマ『ミセン‐未生‐』『王は愛する』『それでも僕らは走り続ける』、映画『非常宣言』などヒット作に出演してきました。