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Espero

#Artists Search l 2023-01-16

ⓒ POCKETDOL EntertainmentProfile

＜ナム・ヒョングン＞

生年月日：1996年10月30日


＜ホ・チョンス＞

生年月日：1994年6月25日


＜KenZie（ケンジ）＞

本名：ハン・テイル

生年月日：1997年11月9日


＜イム・ヒョンジン＞

生年月日：2000年6月27日


デビュー2023年1月


インスタグラムhttps://www.instagram.com/official_espero/

ツイッターhttps://twitter.com/official_espero

ユーチューブhttps://www.youtube.com/@PocketDolStudio


Biography

4人組クロスオーバーグループ、Espero。


声楽を専攻した実力派で結成。デビューアルバムを作曲家のチョ・ヨンスがプロデュースし、声楽とバラードを組み合わせた楽曲で話題を呼ぶ。Pocketdol Studio所属。



Discography

＜Album＞

『Espero 1st, Romance on Classic』（2023年1月）

「Endless（Espero×キム・ホジュン）」「Don't Cry」

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