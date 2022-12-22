2022年の韓国の本、振り返り
2022-12-22
#Artists Search l 2023-01-16
Profile
＜ナム・ヒョングン＞
生年月日：1996年10月30日
＜ホ・チョンス＞
生年月日：1994年6月25日
＜KenZie（ケンジ）＞
本名：ハン・テイル
生年月日：1997年11月9日
＜イム・ヒョンジン＞
生年月日：2000年6月27日
デビュー：2023年1月
インスタグラム：https://www.instagram.com/official_espero/
ツイッター：https://twitter.com/official_espero
ユーチューブ：https://www.youtube.com/@PocketDolStudio
Biography
4人組クロスオーバーグループ、Espero。
声楽を専攻した実力派で結成。デビューアルバムを作曲家のチョ・ヨンスがプロデュースし、声楽とバラードを組み合わせた楽曲で話題を呼ぶ。Pocketdol Studio所属。
Discography
＜Album＞
『Espero 1st, Romance on Classic』（2023年1月）
「Endless（Espero×キム・ホジュン）」「Don't Cry」
2022-12-22
2022-12-20
2022-12-21