小説『ハルビン』
2023-01-19
#Artists Search l 2023-01-30
Profile
＜チャンソン＞
生年月日：1996年3月17日
ボーイズグループ・24Kメンバー
＜ジュアン＞
生年月日：1996年10月4日
＜ジェジュン＞
生年月日：1997年9月25日
男性R&Bデュオ・JT & MARCUSメンバー
＜ソンヒョク＞
生年月日：1999年8月26日
ボーイズグループ・RAINZメンバー
＜ヒョンヨプ＞
生年月日：2000年10月23日
＜テフン＞
生年月日：2002年11月11日
＜ジソン＞
生年月日：2004年8月23日
ボーイズグループ・NTXメンバー
デビュー：2022年3月
インスタグラム：https://www.instagram.com/tan__official_/
ツイッター：https://twitter.com/tan__official_
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCT2rz69ZOHlycGykGO0odrw
Biography
サバイバルオーディション番組『極限デビュー野生ドル』から誕生した7人組ボーイズグループ、TAN。
グループ名「TAN」は「To All Nations」の略。韓国を越えて全世界で活躍するという抱負が込められている。THINKエンターテインメント所属。
2022年8月、グループ名「TAN」の読み方を「タン」から「ティーエーエヌ」に変更。
Discography
＜Mini Album＞
『W SERIES '2TAN'（we ver.）』（2022年7月）
「Walking on the moon」
『W SERIES '2TAN'（wish ver.）』（2022年6月）
「Louder」
『LIMITED EDITION '1TAN'』（2022年3月）
「DU DU DU」
＜Single＞
『DREAM & DEURIM』（2022年10月）
「Beautiful LIE」
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-23