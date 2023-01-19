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TAN

#Artists Search l 2023-01-30


Profile

＜チャンソン＞

生年月日：1996年3月17日

ボーイズグループ・24Kメンバー


＜ジュアン＞

生年月日：1996年10月4日


＜ジェジュン＞

生年月日：1997年9月25日

男性R&Bデュオ・JT & MARCUSメンバー


＜ソンヒョク＞

生年月日：1999年8月26日

ボーイズグループ・RAINZメンバー


＜ヒョンヨプ＞

生年月日：2000年10月23日


＜テフン＞

生年月日：2002年11月11日


＜ジソン＞

生年月日：2004年8月23日

ボーイズグループ・NTXメンバー


デビュー：2022年3月


インスタグラム：https://www.instagram.com/tan__official_/

ツイッター：https://twitter.com/tan__official_

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCT2rz69ZOHlycGykGO0odrw



Biography

サバイバルオーディション番組『極限デビュー野生ドル』から誕生した7人組ボーイズグループ、TAN。


グループ名「TAN」は「To All Nations」の略。韓国を越えて全世界で活躍するという抱負が込められている。THINKエンターテインメント所属。


2022年8月、グループ名「TAN」の読み方を「タン」から「ティーエーエヌ」に変更。



Discography

＜Mini Album＞

『W SERIES '2TAN'（we ver.）』（2022年7月）

「Walking on the moon」


『W SERIES '2TAN'（wish ver.）』（2022年6月）

「Louder」


『LIMITED EDITION '1TAN'』（2022年3月）

「DU DU DU」


＜Single＞

『DREAM & DEURIM』（2022年10月）

「Beautiful LIE」

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