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Profile

＜ヒョンビン（HYUNBIN）＞

本名：ムン・ヒョンビン

生年月日：2000年2月26日

身長/体重：177cm/63kg





＜タン（TAN）＞

本名：チェ・ソグォン

生年月日：1996年8月25日

身長/体重：184cm/75kg





＜ケイタ（KEITA）＞

本名：寺園佳太（てらぞの・けいた）

生年月日：2001年7月4日

身長/体重：170cm/58kg





＜テグ（TAG）＞

本名：ヨム・テギュン

生年月日：2002年9月30日

身長/体重：176cm/55kg





＜ドファン（DOHWAN）＞

本名：キル・ドファン

生年月日：2003年8月26日

身長/体重：175cm/61kg





＜フィ（HWI）＞

本名：キム・ビョングン

生年月日：1999年2月4日

身長/体重：173cm/60kg





＜ウォン（WON）＞

本名：パク・ソンウォン

生年月日：2003年12月18日

身長/体重：183cm/63kg





デビュー：2021年3月





公式サイト：http://raincompany.co.kr/index.php/ciipher

Instagram：https://www.instagram.com/ciipher_official/

Twitter：https://twitter.com/RAIN_Ciipher

Facebook：https://www.facebook.com/Ciipher.RAIN

YouTube：https://www.youtube.com/@CiipherOfficial

TikTok：https://www.tiktok.com/@ciipher_official





Biography

ボーイズグループ、Ciipher。





メンバーは韓国人6人と日本人1人の7人。歌手のRAIN（ピ）が立ち上げたRAIN COMPANY所属。





グループ名の「Ciipher」は「暗号を持つ者たち」という意味で、ステージ外では親しみやすく、ステージ上では暗号を持って強烈な姿を見せるという抱負が込められている。





メンバーの多くがオーディション番組への出演経験を持つ。タンはMONSTA Xのデビューオーディション番組『NO.MERCY』、ヒョンビンはオーディション番組『プロデュースX 101』、ケイタはTREASUREのデビューオーディション番組『YG宝石箱』とオーディション番組『BOYS PLANET』、ドファンは『YG宝石箱』、テグは高校生ラッパーによるサバイバル番組『高等ラッパー4』に出演。ウォンはオーディション番組『UNDER19』でデビューメンバーに選ばれ、プロジェクトグループ「1THE9」で活動した。





Discography

＜Mini Album＞

『THE CODE』（2022年5月）

「Fame」





『BLIND』（2021年9月）

「Blind」





『I like you』（2021年3月）

「I like you」