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Zior Park

#Artists Search l 2023-04-10

ⓒ Beautiful NoiseProfile

本名：パク・ジウォン

生年月日：1994年10月11日


デビュー：2018年4月


Instagram：https://www.instagram.com/ziorpark/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCFPCZLYfZj0Ehu2it-HuQiQ


Biography

ミュージシャン、Zior Park。


作詞作曲からアレンジ、プロデュース、映像演出まで手掛ける。楽曲は全編英語詞。ヒップホップレーベルのBeautiful Noiseに所属。


Discography

Album

『SYNDROMEZ』（2021年6月）

「MODERN FOX」「BLACK FIN」


『THUNDERBIRD MOTEL』（2020年3月）

「SLEEPWALK」「CAN'T STOP THIS THUNDER」


Mini Album

『WHERE DOES SASQUATCH LIVE? Pt. 1』（2023年2月）

「CHRISTIAN」「MAGIC!」


Single

「PSYCHO LOVE」（2023年3月）

LNGRS×Zior Park「LINGER」（2022年12月）

「BEING HUMAN」（2022年8月）

BEAT SOMEONE×Zior Park「Dancing on your body」（2022年7月）

「FALLING FROM THE SKY」（2022年6月）

「Christmas High」（2021年12月）

「HOMEBIRD」（2021年5月）

Zior Park×Wunderkid『Michael』（2020年11月）

「The Ellen Show」

「Beautiful」（2018年10月）

「Benefits」（2018年4月）


Original Soundtrack

「Enough（Prod. Primary）」ドラマ『シスターズ』（2022年9月）

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