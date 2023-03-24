明石歩道橋事故遺族と梨泰院雑踏事故遺族の出会い
2023-03-24
#Artists Search l 2023-04-10
Profile
本名：パク・ジウォン
生年月日：1994年10月11日
デビュー：2018年4月
Instagram：https://www.instagram.com/ziorpark/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCFPCZLYfZj0Ehu2it-HuQiQ
Biography
ミュージシャン、Zior Park。
作詞作曲からアレンジ、プロデュース、映像演出まで手掛ける。楽曲は全編英語詞。ヒップホップレーベルのBeautiful Noiseに所属。
Discography
＜Album＞
『SYNDROMEZ』（2021年6月）
「MODERN FOX」「BLACK FIN」
『THUNDERBIRD MOTEL』（2020年3月）
「SLEEPWALK」「CAN'T STOP THIS THUNDER」
＜Mini Album＞
『WHERE DOES SASQUATCH LIVE? Pt. 1』（2023年2月）
「CHRISTIAN」「MAGIC!」
＜Single＞
「PSYCHO LOVE」（2023年3月）
LNGRS×Zior Park「LINGER」（2022年12月）
「BEING HUMAN」（2022年8月）
BEAT SOMEONE×Zior Park「Dancing on your body」（2022年7月）
「FALLING FROM THE SKY」（2022年6月）
「Christmas High」（2021年12月）
「HOMEBIRD」（2021年5月）
Zior Park×Wunderkid『Michael』（2020年11月）
「The Ellen Show」
「Beautiful」（2018年10月）
「Benefits」（2018年4月）
＜Original Soundtrack＞
「Enough（Prod. Primary）」ドラマ『シスターズ』（2022年9月）
2023-03-24
2023-03-15
2023-03-22