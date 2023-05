ⓒ Romantic FactoryProfile

生年月日:1995年12月25日

デビュー:2013年11月





Instagram:https://www.instagram.com/parcjaejung/

TikTok:https://www.tiktok.com/@parcjaejung





Biography

バラード歌手。2013年放送のオーディション番組『スーパースターK 5』で優勝し、デビュー。2021年からプロジェクトグループ、MSG WANNABEのメンバーとしても活動している。ロマンティックファクトリー所属。





Discography

<Album>

『Alone』(2023年4月)

「Let's Say Goodbye」





<Mini Album>

『A Song For You』(2019年7月)

「If Only」

『STEP 1』(2014年7月)

「ICE ICE BABY(Feat. Beenzino)」





<Single>

「A Letter To B」(2022年9月)

「Love Message」(2022年2月)

『I’m Not Fine』(2021年10月)

「I’m Not Fine」

『Hobby』(2021年7月)

「Hobby」

「I Loved You」(2021年4月)

「When it comes to love(Feat. Mellow Kitchen)」(2020年12月)

「When I'm With You」(2020年11月)

「Easy Determination」(2020年1月)

「December」(2019年12月)

「Alone」パク・ボラム×パク・ジェジョン(2019年11月)

「Ceiling」(LISTEN 030)(2019年2月)

「アジク, ウリン(まだ、私たちは)」パク・ジェジョン×sogak sogak(2018年10月)

「4 years」(2018年9月)

「タルゴ カッタ(違って同じ)」(2018年8月)

「Words」(2018年8月)

「Bad Dream」(2018年6月)

「May 12」015B×パク・ジェジョン(2018年5月)

「XOXO」ソヨン×パク・ジェジョン(2018年1月)

「The Villain」(2017年10月)

「Lemonade Love」パク・ジェジョン×MARK(2017年7月)

「Focus」(2017年6月)

「Two Man(Duet With Kyuhyun)」(2016年5月)

「At First Sight」(2013年11月)





<Original Soundtrack>

「In The Night」ドラマ『ハイバイ、ママ!』(2020年4月)

「ヘッサル パラム ピョルビッ クデ(陽光 風 月光 あなた)」ドラマ『朝鮮ロコ ノクドゥ伝』(2019年11月)

「Ice Doll」ドラマ『僕を溶かしてくれ』(2019年10月)

「Tonight」ドラマ『風が吹く』(2019年6月)

「Dream」ドラマ『トップスター・ユベク』(2019年1月)

「モルラッソ(知らなかった)」ドラマ『リピートラブ』(2018年12月)

「カチ コッジャ(一緒に歩こう)」ドラマ『30だけど17です』(2018年9月)

「Not Gonna Wait」ドラマ『医心伝心』(2017年9月)

「クデン ヌグンガヨ(あなたは誰ですか)」ドラマ『私の人生の春の日』(2014年10月)