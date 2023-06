ⓒ P NATION

ボーイズグループ、THE NEW SIXがグループ名をTNXから変更した理由を明らかにしました。





THE NEW SIXは7日、3rdミニアルバム『BOYHOOD』発売記念メディアショーケースを開き、グループ名がTNXからフルネームのTHE NEW SIXに変更されたことを発表しました。





理由について、メンバーは「グループ名に込められている『感性と共存するパフォーマンスで同世代とともに成長していく』という意味をより明確にするため」と説明しました。





7日にリリースされた同アルバムには、プロデューサーのPSYが作詞に携わったリードトラック「Kick It 4 Now」など全6曲が収録されています。