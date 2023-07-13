ⓒ WAKEONE
Profile
<ソン・ハンビン>
生年月日：2001年06月13日 韓国
<キム・ジウン>
生年月日：1998年12月14日 韓国
<ジャン・ハオ>
生年月日：2000年7月25日 中国
<ソク・マシュー>
生年月日：2002年5月28日 カナダ
<キム・テレ>
生年月日：2002年7月14日 韓国
<リッキー>
生年月日：2004年5月20日 中国
<キム・ギュビン>
生年月日：2004年8月30日 韓国
<パク・ゴヌク>
生年月日：2005年1月10日 韓国
<ハン・ユジン>
生年月日：2007年3月20日 韓国
デビュー：2023年7月
公式サイト：https://wake-one.com/artists/zerobaseone/
Instagram：https://www.instagram.com/zb1official/
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TikTok：https://www.tiktok.com/@zb1_official
Biography
2023年2月から4月まで放送されたオーディション番組『BOYS PLANET』で選抜された9人組ボーイズグループ、ZEROBASEONE。
グループ名は、ゼロ（0）から始まりワン（1）になる9人のメンバーの「輝かしい始まり」という意味を持つとともに、未完成の0から1までのZEROBASEONEの道程を「ZEROSE（公式ファンクラブ）」とともに歩むという誓いが込められている。
活動期間は2年6か月。
Discography
＜Mini Album＞
『YOUTH IN THE SHADE』（2023年7月）
「In Bloom」