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ZEROBASEONE

#Artists Search l 2023-07-17

ⓒ WAKEONE
Profile
<ソン・ハンビン> 
生年月日：2001年06月13日 韓国

<キム・ジウン> 
生年月日：1998年12月14日 韓国

<ジャン・ハオ> 
生年月日：2000年7月25日 中国

<ソク・マシュー> 
生年月日：2002年5月28日 カナダ

<キム・テレ> 
生年月日：2002年7月14日 韓国

<リッキー> 
生年月日：2004年5月20日 中国

<キム・ギュビン> 
生年月日：2004年8月30日 韓国

<パク・ゴヌク> 
生年月日：2005年1月10日 韓国

<ハン・ユジン> 
生年月日：2007年3月20日 韓国

デビュー：2023年7月

公式サイト：https://wake-one.com/artists/zerobaseone/
Instagram：https://www.instagram.com/zb1official/
Twitter：https://twitter.com/ZB1_official
Facebook：https://www.facebook.com/ZB1official
YouTube：https://www.youtube.com/@ZB1_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@zb1_official


Biography
2023年2月から4月まで放送されたオーディション番組『BOYS PLANET』で選抜された9人組ボーイズグループ、ZEROBASEONE。

グループ名は、ゼロ（0）から始まりワン（1）になる9人のメンバーの「輝かしい始まり」という意味を持つとともに、未完成の0から1までのZEROBASEONEの道程を「ZEROSE（公式ファンクラブ）」とともに歩むという誓いが込められている。

活動期間は2年6か月。


Discography
＜Mini Album＞
『YOUTH IN THE SHADE』（2023年7月）
「In Bloom」
一覧

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