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ICHILLIN'

#Artists Search l 2023-07-31

ⓒ KMENT
Profile
＜イジ（E.JI）＞リーダー
本名：チェ・ジウォン
生年月日：2000年11月8日

＜ジユン（JIYOON）＞
本名：チョン・ジユン
生年月日：2000年9月15日

＜ジェキ（JACKIE）＞
本名：カン・チェヨン
生年月日：2001年11月17日

＜ジュニ（JOONIE）＞
本名：パク・ジュンヒ
生年月日：2002年5月24日

＜チェリン（CHAERIN）＞
本名：パク・チェリン
生年月日：2003年3月31日

＜イェジュ（YEJU）＞
本名：キム・イェジュ
生年月日：2004年9月1日

＜チョウォン（CHOWON）＞
本名：キム・チョウォン
生年月日：2005年8月18日

デビュー：2021年9月

公式サイト：https://kment.kr/?page_id=2054
Instagram：https://www.instagram.com/ichillin_km/
Twitter：https://twitter.com/ichillin_km
Facebook：https://www.facebook.com/ichillin.km
YouTube：https://www.youtube.com/c/ICHILLIN
TikTok：https://www.tiktok.com/@ichillin_km


Biography
ガールズグループ、ICHILLIN'。

グループ名は「夢」や「ビジョン」を意味する「AISLING」と「休息」や「格好いい」などの意味で使われる「CHILLIN'」を組み合わせた造語で、リスナーがICHILLIN'の音楽を聴きながら夢を見て「CHILLIN'」することを願うという抱負が込められている。KMENT所属。

メンバーは7人。2022年7月、ソヒ脱退。同10月、オーディション番組『Girls Planet 999』出身のジユン加入。


Discography
＜Mini Album＞
『I'M ON IT!』（2023年7月）
「KICK-START」

『Bridge of Dreams』（2022年4月）
「Play Hide & Seek」

＜Single＞
『Challenger』（2023年3月）
「Alarm」「SIREN」

「Draw（MY TIME）」（2022年11月）

「FRESH」（2021年11月）

「GOT'YA」（2021年9月）
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