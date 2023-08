ⓒ WARNER MUSIC KOREA

ガールズグループ、Brave Girls出身のメンバーが、BBGIRLSという新しい名前で本格的な活動をスタートしました。





BBGIRLSは3日、ニューシングル『ONE MORE TIME』をリリースしました。リブランディングされたBBGIRLSのアイデンティティを表現した今作には、同名タイトル曲と「LEMONADE」の2曲が収録されています。





タイトル曲「ONE MORE TIME」は、ファンクの巨匠、リック・ジェームスの「Give To Me Baby」をサンプリングした曲で、BBGIRLSとして再始動したメンバーの覚悟が歌詞に盛り込まれています。