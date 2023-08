ガールズグループ、TWICEのジヒョが18日、1stミニアルバム『ZONE』をリリースし、ナヨンに続くTWICE2人目のソロデビューを果たします。





アルバムタイトル「ZONE」には、「ジヒョ(Z)の1番目(ONE)」で「ジヒョ(Z)の完全な1つ(ONE)の作品」という意味が込められています。





リードトラックは、ジヒョのパワフルで豊かな歌声を活かした「Killin' Me Good」です。作詞をプロデューサーのJ.Y. Park(パク・ジニョン)が手掛けました。ジヒョはリードトラックをはじめ、「Talkin' About It(Feat.24kGoldn)」「Closer」「Wishing On You」「Don't Wanna Go Back(Duet with Heize)」など収録曲全ての制作に参加しました。