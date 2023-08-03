ⓒ S2 Entertainment

Profile

＜ジュリー（JULIE）＞

生年月日：2000年3月29日





＜ナッティ（NATTY）＞

生年月日：2002年5月30日





＜ベル（BELLE）＞

生年月日：2004年3月20日





＜ハヌル（HANEUL）＞

生年月日：2005年5月25日





デビュー：2023年7月





Instagram：https://www.instagram.com/kissoflife_s2/

X：https://twitter.com/KISSOFLIFE_S2

Facebook：https://www.facebook.com/KISSOFLIFEofficial

YouTube：https://www.youtube.com/@KISSOFLIFE_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@kissoflife_official





Biography

ガールズグループ、KISS OF LIFE（キスオブライフ）。





グループ名の「KISS OF LIFE」は「人工呼吸」という意味で、K-POPに新しい息を吹き込むというメッセージが込められている。S2エンターテインメント所属。





メンバーは4人。リーダーのジュリーはハワイ出身の韓国系アメリカ人で、YGエンターテインメントの元練習生。ナッティはタイ・バンコク出身で、オーディション番組『SIXTEEN』『アイドル学校』に出演。ベルは1990年代の人気歌手、シム・シンの娘で、シンガーソングライターとしても活動。LE SSERAFIMの「UNFORGIVEN」の作詞作曲にも携わる。韓国系アメリカ人。ハヌルはグループ唯一の韓国籍で、HYBEエンターテインメントの元練習生。





Discography

＜Mini Album＞

『KISS OF LIFE』（2023年7月）

「Shhh」