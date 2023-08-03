ⓒ S2 Entertainment
Profile
＜ジュリー（JULIE）＞
生年月日：2000年3月29日
＜ナッティ（NATTY）＞
生年月日：2002年5月30日
＜ベル（BELLE）＞
生年月日：2004年3月20日
＜ハヌル（HANEUL）＞
生年月日：2005年5月25日
デビュー：2023年7月
Instagram：https://www.instagram.com/kissoflife_s2/
X：https://twitter.com/KISSOFLIFE_S2
Facebook：https://www.facebook.com/KISSOFLIFEofficial
YouTube：https://www.youtube.com/@KISSOFLIFE_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@kissoflife_official
Biography
ガールズグループ、KISS OF LIFE（キスオブライフ）。
グループ名の「KISS OF LIFE」は「人工呼吸」という意味で、K-POPに新しい息を吹き込むというメッセージが込められている。S2エンターテインメント所属。
メンバーは4人。リーダーのジュリーはハワイ出身の韓国系アメリカ人で、YGエンターテインメントの元練習生。ナッティはタイ・バンコク出身で、オーディション番組『SIXTEEN』『アイドル学校』に出演。ベルは1990年代の人気歌手、シム・シンの娘で、シンガーソングライターとしても活動。LE SSERAFIMの「UNFORGIVEN」の作詞作曲にも携わる。韓国系アメリカ人。ハヌルはグループ唯一の韓国籍で、HYBEエンターテインメントの元練習生。
Discography
＜Mini Album＞
『KISS OF LIFE』（2023年7月）
「Shhh」