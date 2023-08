ⓒ WAVY

Profile

<キム・ダニエル(Daniel Kim)>

生年月日:1997年3月19日





<シン・ドンギュ(Dong Kyu Shin)>

生年月日:1998年1月23日





<チャ・スンジョン(John Cha)>

生年月日:1997年8月13日





デビュー:2019年8月





Instagram:https://www.instagram.com/wave_to_earth/

Facebook:https://www.facebook.com/wavetoearth

YouTube:https://www.youtube.com/@wavetoearth





Biography

バンド、wave to earth。





メンバーは、ボーカル兼ギターのキム・ダニエル、ドラムのシン・ドンギュ、ベースのチャ・スンジョン。





キム・ダニエルは、バンド「The Poles」のメンバーで、ビジュアルアートグループ「we are not 0.00」のメンバーでもある。シン・ドンギュは、ジャズカルテット「Ant Is Fourmi in French(AIFF)」出身。





2019年結成。バンド名には「新しい波になる」という意味が込められている。ジャズをベースにしたローファイサウンドが特徴。

プロデューサーでシンガーソングライターのColdeが率いるレーベル、WAVY所属。





Discography

<Album>

『0.1 flaws and all.』(2023年4月)

「sunny days」「homesick」「bad」





<Mini Album>

『summer flows 0.02』(2020年8月)

「seasons」「ride」

『wave 0.01』(2020年1月)

「gold」「light」





<Single>

「dried flower」(2022年10月)

「calla」(2022年6月)

「nouvelle vague」(2021年11月)

「daisy.」(2021年5月)

「pueblo」(2020年12月)

「surf.」(2020年7月)

「light」(2019年11月)

「WAVE」(2019年8月)