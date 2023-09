釜山国際映画祭　チョウ・ユンファ、ソン・ガンホら出席　10月4日開幕

香港の映画俳優、チョウ・ユンファが釜山(プサン)国際映画祭に出席することが分かりました。第28回釜山国際映画祭(BIFF)は5日、オンライン記者会見を開き、概要を発表しました。





チョウ・ユンファは「今年のアジア映画人賞(Asian Filmmaker of the year)」受賞のために出席します。同映画祭ではチョウ・ユンファの新作『One More Chance』をはじめ、代表作『男たちの挽歌』『グリーン・デスティニー』などを特別企画として上映します。





ことしのホストはソン・ガンホが務めます。この他、俳優のユン・ヨジョン、韓国生まれのアメリカ俳優、ジョン・チョー、日本から映画監督の是枝裕和、濱口竜介、岩井俊二、荻上直子、俳優の宮沢りえ、広瀬すず、フランスから映画監督のリュック・ベッソン、中国から俳優のファン・ビンビンらが出席します。





同映画祭は、10月4日から13日まで釜山・海雲台(ヘウンデ)映画の殿堂一帯で開催されます。ことしは69か国209本の公式招待作と、同映画祭のスピンオフイベントであるコミュニティBIFFの上映作60本の計269本が上映されます。