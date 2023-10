ガールズグループ、Billlieが27日午後6時、新曲「BYOB(bring your own best friend)」をリリースします。





同曲は、中毒性の強いメロディが際立つディスコポップで、自分や周りに起こりそうな話を歌っています。同時に公開されるミュージックビデオには、メンバーがソウルの漢江(ハンガン)や弘大(ホンデ)などで幸せな日々を送る様子が収められています。