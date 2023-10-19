ⓒ JELLY FISH ENTERTAINMENT

Profile

＜ケイタ＞

生年月日：2001年7月4日





＜パク・ハンビン＞

生年月日：2002年3月1日





＜イ・ジョンヒョン＞

生年月日：2002年9月11日





＜ユ・スンオン＞

生年月日：2004年1月2日





＜チ・ユンソ＞

生年月日：2004年10月15日





＜ムン・ジョンヒョン＞

生年月日：2005年3月31日





＜パク・ジフ＞

生年月日：2006年7月14日





デビュー：2023年9月





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Biography

ボーイズグループ、EVNNE（イブン）。





メンバーはオーディション番組「BOYS PLANET」に出演した韓国人6人と日本人1人で構成。





グループ名のEVNNEは「Evening's Newest Etoiles」（夜空に新たに浮かぶ星）の略。「夜空に新たに浮かぶ星のように最も高い場所で明るく光り、すべての人の視線を引く」という熱意が込められている。Jellyfishエンターテインメント所属。





Discography

＜Mini Album＞

『Target: ME』（2023年9月）

「TROUBLE」