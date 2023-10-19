ⓒ JELLY FISH ENTERTAINMENT
Profile
＜ケイタ＞
生年月日：2001年7月4日
＜パク・ハンビン＞
生年月日：2002年3月1日
＜イ・ジョンヒョン＞
生年月日：2002年9月11日
＜ユ・スンオン＞
生年月日：2004年1月2日
＜チ・ユンソ＞
生年月日：2004年10月15日
＜ムン・ジョンヒョン＞
生年月日：2005年3月31日
＜パク・ジフ＞
生年月日：2006年7月14日
デビュー：2023年9月
公式サイト（日本）：https://evnne.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/evnne_official/
X：https://twitter.com/EVNNE_official
X（日本）：https://twitter.com/EVNNE_jp
Facebook：https://www.facebook.com/officialevnne
YouTube：https://www.youtube.com/@EVNNE
TikTok：https://www.tiktok.com/@evnne_official
Biography
ボーイズグループ、EVNNE（イブン）。
メンバーはオーディション番組「BOYS PLANET」に出演した韓国人6人と日本人1人で構成。
グループ名のEVNNEは「Evening's Newest Etoiles」（夜空に新たに浮かぶ星）の略。「夜空に新たに浮かぶ星のように最も高い場所で明るく光り、すべての人の視線を引く」という熱意が込められている。Jellyfishエンターテインメント所属。
Discography
＜Mini Album＞
『Target: ME』（2023年9月）
「TROUBLE」