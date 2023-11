日時:2023年11月25日(土)14:00、19:00(1日2公演)

場所:ソウル・KBSアリーナ

料金:ファンクラブ 110,000ウォン / 一般 121,000ウォン









OH MY GIRL ファンコンサート「OH MY LAND」





まるでおとぎ話の世界のような神秘的な紫のムードに、雲に囲まれた大きな城と満月、打ち上げ花火。テーマパークを連想させるファンコンサート「OH MY LAND」のポスターが公開され、"コンセプト妖精"と呼ばれるOH MY GIRLがどのようなステージを見せるのか、期待が高まっています。





2015年、ミニアルバム『OH MY GIRL』でデビューしたOH MY GIRLは、「Secret Garden」「CLOSER」「Dolphin」「Nonstop」「Dun Dun Dance」など、ユニークで愛らしい曲で人気を集めました。7月にはミニアルバム『Golden Hourglass』をリリースし、明るく爽やかなリード曲「Summer Comes」が好評を得ました。