アイドルグループ、KISS OF LIFEが8日、ミニアルバム『Born to be XX』をリリースしました。





所属事務所は、今作について「内面からの自由が真の自由というメッセージが込められています。'X'には全ての偏見と先入観を拒否するという意味を込めました」と説明しました。





今作にはダブルリードトラックの「Bad News」と「Nobody Knows」の他、全7曲が収録されています。