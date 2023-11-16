ⓒ Tamago Production
Profile
＜チョダン＞ドラム、サブボーカル
生年月日：1998年11月1日
＜マジェンタ＞ベース
生年月日：1997年6月2日
＜ヒナ＞ギター、キーボード
生年月日：2001年1月30日
＜シヨン＞ボーカル、ギター
生年月日：2000年5月16日
デビュー：2023年10月
Instagram：https://www.instagram.com/qwerband_official/
X：https://twitter.com/official_QWER
YouTube：https://www.youtube.com/@tamago_production
Biography
アイドルバンド、QWER（キューダブリューイーアール）。
クリエイターのキム・ゲランが企画したプロジェクトによって誕生。メンバーはクリエイターのチョダン（Q）とマジェンタ（W）、TikTokerのヒナ（E）、元NMB48のシヨン（R）の4人。
QWERというバンド名は、キーボードのQWERTY配列とオンラインゲームのスキル配置であるQWERに由来する。プレーヤーがQWERスキルでゲームを組み立てていくように、メンバーがそれぞれの魅力や才能でQWERならではの音楽を組み立てていくという意味が込められている。
Discography
＜Single＞
『Harmony from Discord』（2023年10月）
「Discord」