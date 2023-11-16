メニューへ 本文へ

検索

Korean
検索

日本語

About KBS Go to KBS
Go Top

QWER

#Artists Search l 2023-11-20

ⓒ Tamago Production
Profile
＜チョダン＞ドラム、サブボーカル
生年月日：1998年11月1日

＜マジェンタ＞ベース
生年月日：1997年6月2日

＜ヒナ＞ギター、キーボード
生年月日：2001年1月30日

＜シヨン＞ボーカル、ギター
生年月日：2000年5月16日

デビュー：2023年10月

Instagram：https://www.instagram.com/qwerband_official/
X：https://twitter.com/official_QWER
YouTube：https://www.youtube.com/@tamago_production


Biography
アイドルバンド、QWER（キューダブリューイーアール）。

クリエイターのキム・ゲランが企画したプロジェクトによって誕生。メンバーはクリエイターのチョダン（Q）とマジェンタ（W）、TikTokerのヒナ（E）、元NMB48のシヨン（R）の4人。

QWERというバンド名は、キーボードのQWERTY配列とオンラインゲームのスキル配置であるQWERに由来する。プレーヤーがQWERスキルでゲームを組み立てていくように、メンバーがそれぞれの魅力や才能でQWERならではの音楽を組み立てていくという意味が込められている。

　
Discography
＜Single＞
『Harmony from Discord』（2023年10月）
「Discord」 
一覧

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー（cookie）やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >