<ソ・ヨンジュ>ボーカル、ギター

生年月日:1993年3月17日





<チェ・スンウォン>ギター

生年月日:1992年8月19日





<シン・ヨンテ>ドラム

生年月日:1991年11月5日





<パク・ジェヒョン>ベース

生年月日:1993年3月26日





デビュー:2018年8月





Instagram:https://www.instagram.com/nerdconnection_official/

X:https://twitter.com/NC_gallery

Facebook:https://www.facebook.com/NerdConnectionBand/

YouTube:https://www.youtube.com/@NerdConnection





Biography

4人組バンド、Nerd Connection。





延世大学の音楽サークルをきっかけに結成。インディーレーベル、Your summer所属。「目まぐるしい世の中、温かい音楽」というスローガンの下、活動中。ライブコンテスト「エマージェンザ 2018 KOREA」で優勝し、ドイツの野外フェス「Taubertal Festival」に韓国代表として出演経験あり。





Discography

<Album>

『New Century Masterpiece Cinema』(2021年10月)

「Will We Be a Melody」「Hollywood Movie Star」





<Mini Album>

『HARD TO EXPLAIN』(2023年9月)

「Stand Up」「Been This Way」

『TOO FAST』(2019年12月)

「Waterfall」「Castel」





<Single>

My love × Nerd Connection「If I have you only」(2023年8月)

「I Robbed a Bank」(2023年5月)

「That's also our love」(2022年12月)

「Pablo」(2022年9月)

「Beodeul-gil」(2022年6月)

「Life Dancing」(2021年8月)

「Nan」(2021年6月)

「I'll Just Walk」(2021年3月)

「Time Falling」(2021年1月)

「Back in Time」(2020年10月)

「Good Night Good Dream」(2020年3月)

「Bamboo Forest」(2019年4月)

「Hymn of the Birds」(2018年8月)





<Original Soundtrack>

「I'm Lost」ドラマ『ブラインド』(2022年10月)

「Fly Away」ドラマ『俺はまだ本気出してないだけ』(2022年3月)

「Lullaby」ドラマ『悪の心を読む者たち』(2022年1月)