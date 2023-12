歌手、イ・ムンセが21日午後6時、来年発売予定のニューアルバムから収録曲「Warm is better than hot」を先行リリースします。





同曲は、楽器のリアルな演奏が際立つブルース系の楽曲で、ドラマや映画のサウンドトラックをはじめ、アーティストへの楽曲提供やプロデュースも手掛ける作曲家のHENが参加しました。





イ・ムンセはニューアルバムの収録曲を順次リリースしていく予定です。