SEVENTEEN「God of Light Music」サプライズリリース

アイドルグループ、SEVENTEENが26日、デジタルシングル『God of Light Music』をサプライズリリースしました。同シングルには11thミニアルバムのリードトラック「God of Music」をリメイクした「God of Music(Trot Remix)」も含まれています。





「God of Light Music」は、SEVENTEENの公式YouTubeコンテンツ「GOING SEVENTEEN」で作られた曲です。SEVENTEENは、11thミニアルバム発売前の10月にフェイクドキュメンタリー形式の「ポンチャック(Trot)アルバム制作記」を配信していました。





同シングルについて、所属事務所は「『God of Light Music』は11thミニアルバムのプロモーションの一環として作られたものですが、音源として聞きたいというファンの要望がたくさん寄せられました。『God of Music(Trot Remix)』はことし一年、たくさんの愛を送ってくださったファンへのサプライズプレゼントになれば嬉しいです」とコメントしました。