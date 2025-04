SEVENTEENのワールドツアーをスクリーンで　コンサート映画を69か国で公開

ⓒ PLEDIS Entertainment

ボーイズグループSEVENTEENのワールドツアーを収録したコンサート映画『SEVENTEEN RIGHT HERE WORLD TOUR IN CINEMAS』が2日、韓国、アメリカ、イギリスなど69か国1900館余りの映画館で公開されます。





映画はSEVENTEENが昨年10月12、13の両日、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムで行ったステージの模様が収められています。本ツアー限定バージョンの「Fear」「LOVE, MONEY, FAME」、代表曲の「VERY NICE」「Super」など全26曲のライブパフォーマンスが鑑賞できます。





韓国ではCGVで独占公開され、SEVENTEEN公式応援棒を持って映画鑑賞する上映会も開かれる予定です。日本では5月16日に公開されます。





SEVENTEENは4度目のワールドツアー「RIGHT HERE」で世界14都市を巡り、103万人(オン・オフライン合算)を動員しました。





なお、SEVENTEENは4日、メキシコ・モンテレイにて行われる南米最大の音楽祭「Tecate Pa'l Norte 2025」にK-POPアーティストとして初めて出演します。