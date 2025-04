ⓒ LOTTE Entertainment

俳優マ・ドンソクが初のオカルトアクション映画『聖なる夜:デーモンハンターズ』を携えて、今春もスクリーンに戻ってきます。





本作は、悪を崇拝する集団によって混乱に陥った都市を特殊な能力を持った闇の解決師が救う物語。マ・ドンソクは岩のような力と拳で悪を狩るバウ役を演じます。





マ・ドンソクは2022年5月に『犯罪都市 THE ROUNDUP』で1269万人、2023年5月に『犯罪都市 NO WAY OUT』で1069万人、2024年4月に『犯罪都市 PUNISHMENT』で1150万人を動員し、韓国映画では初めて「トリプル1000万人」を達成。映画館の閑散期といわれる春の3連続ヒットでスポットライトを浴びました。今年もマ・ドンソクが春公開の本作で映画館に活気をもたらすのかに注目が集まっています。





『聖なる夜:デーモンハンターズ』は30日に韓国で公開されます。