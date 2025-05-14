ⓒ THEBLACKLABEL
プロフィール
スイン（SOOIN）
キム・スイン
生年月日：2005.04.12
ガウォン（GAWON）
イ・ガウォン
生年月日：2005.04.27
アンナ（ANNA）
田中 杏奈
生年月日：2005.11.17
ナリン（NARIN）
ナ・リン
生年月日：2007.08.15
エラ（ELLA）
Ella McKenzie Gross
生年月日：2008.12.01
デビュー：2024.09.06
Instagram：https://www.instagram.com/meovv/#
X：https://x.com/OFFICIAL_MEOVV
Facebook：https://www.facebook.com/MEOVV.OFFICIAL/
YouTube：https://www.youtube.com/@MEOVV_OFFICIAL
TikTok：https://www.tiktok.com/@meovv_official
BIGBANG、2NE1、BLACKPINKをプロデュースしたTeddyが手がけるガールズグループ、MEOVV（ミヤオ）。THE BLACK LABEL所属。
メンバーは韓国生まれのスインとナリン、アメリカ生まれのガウォンとエラ、日本生まれのアンナの5人。
グループ名のMEOVVは「My Eyes Open Wide」の略。WをVVと表記するのは視覚的な意図と5人という意味から。シックで愛らしい猫の鳴き声という意味も持つ。
ディスコグラフィ
EP
1st『MY EYES OPEN VVIDE』（2025.05.12）
「HANDS UP」「DROP TOP」
シングル
2nd『TOXIC』（2024.11.18）
「TOXIC」「BODY」
1st「MEOW」（2024.09.06）