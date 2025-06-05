ⓒ JYP Entertainment
プロフィール
ゲフン（Kyehoon）
イ・ゲフン
生年月日：2004.09.16
アマル（Amaru）
満行 亜丸
生年月日：2005.10.21
ドンファ（Donghwa）
イ・ドンファ
生年月日：2006.03.11
ジュワン（Juwang）
チャン・ジュワン
生年月日：2006.05.02
ミンジェ（Minje）
チェ・ミンジェ
生年月日：2006.05.12
ケイジュ（Keiju）
岡本 佳樹
生年月日：2006.10.04
ドンヒョン（Donghyeon）
イ・ドンヒョン
生年月日：2007.03.13
デビュー：2025.01.20
公式サイト：https://www.kick-flip.com/ko
Instagram：https://www.instagram.com/kickflip_jype/#
X：https://x.com/kickflip_jype
YouTube：https://www.youtube.com/@kickflip_jype
TikTok：https://www.tiktok.com/@kickflip_jype
JYPエンターテインメントのボーイズグループ。メンバーは韓国人5人と日本人2人。ゲフン、アマル、ケイジュ、ドンヒョンは2021年放送のオーディション番組『LOUD』に出演。
グループ名「KickFlip」は空中で板を一回転させるスケートボードの技に由来。既存のものにとらわれない新しい活躍を見せるという意味が込められている。ファンダム名は「WeFlip」。KickFlipとWeは共にいる存在という意味を持つ。
ディスコグラフィ
EP
2nd『Kick Out, Flip Now!』（2025.05.26）
「FREEZE」
1st『Flip it, Kick it!』（2025.01.20）
「Mama Said」「Umm Great」「Knock Knock」