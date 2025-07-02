プロフィール
チョ・ホンジュン
生年月日：1985.03.22
デビュー：2025.01.07
Instagram：https://www.instagram.com/zozazz_baustelle/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCIEBZHjpPoSsa_E2qZ_Q_IQ
2025年1月、Davichiの「Don't you know」（ドラマ『IRIS2-アイリス2-』OST）のリメイク曲でデビューし、音楽チャートを席巻。デビュー年齢は40歳。
デビュー前に音楽番組『ファンタスティック・デュオ』『Mr.TROT 2』への出演経験がある。
2025年6月、音楽番組『不朽の名曲』での“キング・オブ・キング”を決める「2025 王中王戦」で優勝。
混声2人組ユニット、ROCOBERRYのメンバーで作曲家のアン・ヨンミンが代表を務めるBrotherHoodEnter所属。
ディスコグラフィ
シングル
「LOVE」（2025.05.30）
「Don't you know（PROD.ROCOBERRY）」（2025.01.07）
オムニバス
『不朽の名曲 アーティスト キム・ヒョンチョル&ユンサン&イ・ヒョヌ編』（2025.04.19）
アン・シネ×ZOZAZZ「Don't forget」
『不朽の名曲 作詞&作曲家 ユン・ミョンソン編』（2025.03.22）
「The Western Sky」
『Mr.TROT 2 予選ベストPART3』（2023.01.06）
「アイライェ（No, it's not）」