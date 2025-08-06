第19話 映画「全知的な読者の視点から」

第19回のカルチャーラボKでは、先月23日に韓国で公開されたアクション・ファンタジー映画『全知的な読者の視点から（전지적 독자시점）』をご紹介します。主人公のドクチャは、10年間連載された小説『滅亡した世界で生き残る３つの方法』を唯一最後まで読んだ読者。ドクチャは、ある日突然、小説と同じ状況に出くわします。それは世界の滅亡。物語の展開を知る「全知的」な存在となった彼は、現実の世界で小説の主人公ユ・ジュンヒョクと出会い、世界が滅亡するという小説の結末を変えるために仲間とともに奮闘します。

アン・ヒョソプ、イ・ミンホら豪華キャストに直接インタビューした成川所長が、作品の魅力や撮影現場の裏話をお届けします。さらに、近年急増しているウェブ小説・ウェブトゥーン原作の映画やドラマ、その広がりの背景についても掘り下げます。





