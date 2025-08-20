第21部 韓国と北韓の交流の始まりとなった南北離散家族の再会

南北分断以降、初めて実現した韓国と北韓間の接触

1971年、韓国の赤十字社が北韓に向けて離散家族問題を解決するための赤十字会談を提案し、分断後初めて韓国と北韓間の公式接触が始まった。翌年の1972年、韓国と北韓は「7·4南北共同声明」を通して自主、平和、民族大団結という統一に向ける3原則に合意した。しかし、離散家族の再開の方法について合意に至ることができず、実現されなかった。





1972年 「7.4南北共同声明」発表

1980年代、ついに実現した離散家族の再会、期待と挫折 1984年、韓国の首都圏が水害に見舞われた時、北韓は救援物資の支援を提案したのをきっかけに南北の交流が再開された。その結果、1985年、南北分断後初めて南北の離散家族が再会した。しかし、1987年の大韓航空機爆破事件、北韓の核問題、北韓の主席だった金日成の死亡などによって南北間の緊張が高まり、離散家族の再会に関する協議は中断された。





1985年 南北分断後初めて実現した南北離散家族の再会 - 韓国戦争当時に別れた息子たちを抱きしめる父親

1985年 平壤を訪問した韓国の芸術公演団(左)

ソウルを訪問した北韓の芸術公演団(右)

2000年代に実現した南北離散家族の再会と再び中断された交流 2000年、故・金大中大統領の「ベルリン宣言」をきっかけに南北首脳会談が行われ、両国は「6.15共同宣言」を通じて南北離散家族の再会に合意した。その後、直接あるいはカメラを通して離散家族の再会がなされた。しかし、北韓の核実験と軍事的行為により、南北間の緊張が高まり、離散家族の再会はまたもや中断された。2018年、南北首脳による「4.27板門店宣言」によってようやく実現した離散家族の再会は、2019年のアメリカと北韓間で行われたハノイ会談の決裂で中断されたまま現在に至っている。





2000年 南北首脳会談

2000年 南北離散家族の再会

