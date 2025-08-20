第21話 NHKの安藤大佑ディレクター【インタビュー第2部】

第21回では、NHK連続テレビ小説『虎に翼』を手掛けたディレクター、安藤大佑さんのインタビュー第2部をお届けします。

福岡出身の安藤さんは、韓国を身近に感じながら大学で韓国語を専攻し、韓国に留学しました。

韓国では、韓国と日本の若者たちの出会いと成長が描かれた映画『まぶしい一日』の制作に関わったり、映画『息もできない』のヤン・イクチュン監督と出会い、短編映画に出演してもらうなど、学生時代から韓国と深く関わってきました。

こうした歩みを経てNHKに入社し、去年の話題作『虎に翼』を演出。女性の法曹界進出や社会制度の問題を描く中で、関東大震災後の朝鮮人虐殺など韓日の歴史にも切り込んだ作品でした。NHKの中でもここまで韓国とのつながりが強い存在は稀有で、韓日をつなぐ架け橋として期待されています。





※この番組はSpotifyでもお聴きになれますので、ぜひ「カルチャーラボK」で検索してみてください。

※番組への感想＆リクエストは japanese@kbs.co.kr まで!