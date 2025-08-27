プロフィール

チョン・ソネ

2004.04.12





ウィ・ヨンジョン

2004.09.01





ジアナ

ノ・ジヒョン

2006.02.02





ドウン

キム・ドウン

2007.12.24





ハン・ジウン

2009.11.05





デビュー：2023.10.18





公式サイト：https://youngposse.kr/

Instagram：https://www.instagram.com/youngposseup/#

X：https://x.com/youngposseup

YouTube：https://www.youtube.com/@YOUNGPOSSEUP

TikTok：https://www.tiktok.com/@youngposseup





グループ名の「YOUNG POSSE」は「できる」「可能だ」という意味のラテン語「POSSE」から「目的を持って集まった若い集団」という意味で名付けられた。私より私たち、一人よりみんなが力を合わせてこそ成し遂げられるという強い意志を含んでいる。DSPメディア、BEATSエンターテインメント所属。





ディスコグラフィ

EP

『Growing Pain pt.1 : FREE』（2025.08.14）

「FREESTYLE」





『COLD』（2025.03.02）

「COLD（feat.10CM）」





『Year 1 : We Still Loading』（2024.10.18）

「We Still Loading（FEAT. Los, Rick Bridges, Northfacegawd, DJ SKY）」





『ATE THAT EP』（2024.08.21）

「ATE THAT」





『XXL EP』（2024.03.20）

「XXL」





『MACARONI CHEESE EP』（2023.10.18）

「MACARONI CHEESE」





シングル

「Street Carol...（With John Park）」（2024.12.13）

「On My Scars（feat.Lil Cherry, Dbo）」（2024.06.26）

「YOUNG POSSE UP（feat.VerbalJint, NSW yoon, Token）」（2024.02.04）





オリジナル・サウンドトラック

「UPSIDE DOWN」ドラマ『巫女と彦星』（2025.06.30）