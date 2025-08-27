旧暦の7月7日は、七夕です。天の川を挟んで別れ離れになった牽牛と織女が、年に一度だけ会える日です。この日には、カササギやカラスが天の川に橋をかけ、二人を結んでくれるといいます。その橋は「烏鵲橋（オジャッキョ）」と呼ばれています。伝統芸能パンソリ、「春香（チュニャン）の歌』の中でも、烏鵲橋という名の橋が登場します。李夢龍（イ・モンリョン）が楼閣で春香を初めて見たとき、この橋を見て、縁がありますように、と願う気持ちを歌いました。牽牛と織女の伝説は東アジアの様々な地域で、それぞれの風習として伝わっています。韓国では、女性が裁縫の上達を祈ったり、新婚の夫婦がお餅を分け合って末永い愛を祈願するなどの習慣があります。それでは、今日の最初にお届けする曲は、ナリグッの歌で、「サランガ、愛の歌」という曲です。





中国では七夕の日に結婚式を挙げる人が多いそうです。二人が一生愛し合って暮らせるように、という願いが込められています。一方、ベトナムでは逆に、七夕の日には結婚を避ける習慣があるといいます。それは、牽牛と織女が出会う日であると同時に、別れの日でもあるからだそうです。朝鮮時代の女流詩人、許蘭雪軒（ホ・ナンソルホン）さんは、七夕の夜、一人残された自分を嘆く詩を残しました。牽牛と織女は天の川に隔てられていても、7月7日には必ず会えるのに、自分の夫は連絡も途切れてしまった、という内容です。夫が去ってしまった方向を縁側から眺めると、草の葉には露が宿り、夕暮れの雲が流れてゆく、という彼女の切ない気持ちが感じられる詩です。愛に出会えば、必ず別れも経験します。音楽は、再会を願う祈りや切ない気持ちを、静かに語りかけてくれます。続いてご紹介するのは、キム・ユルヒさんの歌で、「イビョルガ、別れの歌」という曲です。





仮に、アラジンのジーニーが現れて、三つの願い事を叶えてあげよう、と言ったら、みなさんは何を願いますか。実は、国楽には、三つどころか、五つの願いを祈る歌があるんです。火を焚かなくても自然に煮える鍋、お餌を与えなくてもよく育つ馬、裁縫が得意な妻、お酒が湧き出る徳利、最後は、子をたくさん産む牛です。この五つさえあれば、何も不足はないという、実に人間味あふれる内容です。今日最後にお届けする曲は、宴会などでお酒を勧めるときの歌です。万寿山（マンスサン）という山の井戸水で醸したお酒を杯に注ぎ、末永く健やかであるようにと、幸せを願う歌です。それでは、イ・ジュンアさんの歌で、「万寿山」という曲をお聴きいただき、今日はお別れしたいと思います。