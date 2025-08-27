韓国在住のKdramaライターMisaさんが、話題の韓国ドラマやドラマにまつわるテーマについて深く読み解き、韓国ドラマをディープに楽しむための情報を紹介するコーナーです。



今回取り上げられたのは、Netflixオリジナルドラマ「トリガー」（主演：キム・ナムギル）です。





社会派アクションサスペンス

「トリガー」は、銃規制社会の韓国で違法銃が大量に流通し、連続発砲事件が起きるという衝撃的な設定から始まります。

警察官イ・ド（キム・ナムギル）が事件を追う中で、背後に潜む組織に迫っていく物語。

「もし韓国が銃社会になったら？」という問いを投げかける、社会派のアクションサスペンスです。





現実とリンクするテーマ

放送直前、韓国で実際に銃乱射事件が発生したこともあり、作品のテーマは現実社会の不安と重なりました。

軍隊経験を持つ国民が多い韓国において「銃が日常に流通したら…」という想定は、決して非現実的ではありません。

また、登場人物たちが銃を手にする背景には、ストレスや社会的疲弊が描かれ、現代社会の“精神的な戦争状態”を映し出しています。





海外でも注目

「トリガー」はNetflixを通じて世界45か国でランキング1位を獲得。韓国国内だけでなく、国際的にも大きな話題を呼びました。





演技と作品の広がり

主演のキム・ナムギルは、従来の熱血的な役柄とは異なり、抑えた演技で新境地を見せています。

さらに過去作「悪の心を読む者たち」も再評価され、犯罪心理や社会問題を描く名作として注目が集まっています。





韓国社会を映すドラマたち

「トリガー」に限らず、Netflix発の韓国ドラマには社会派作品が多くあります。

軍隊の問題を描いた「D.P.」、未成年犯罪を扱った「未成年裁判」など、いずれもエンタメを超えて社会的議論を呼び起こしました。

テレビ放送では表現が難しいテーマを、配信プラットフォームだからこそ描ける点も特徴です。





まとめ

今回紹介した「トリガー」は、銃社会の恐怖をリアルに描きながら、現代の社会不安を反映する意欲作です。

韓国ドラマが持つ“社会を映す鏡”としての一面を感じさせてくれるでしょう。

興味を持った方は、関連作「D.P.」「未成年裁判」「悪の心を読む者たち」もぜひご覧ください。



★番組への質問や感想は、KBSワールドラジオ日本語放送（メール：japanese@kbs.co.kr）や公式InstagramのDMで受け付けています★